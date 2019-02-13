Трамп заменил в Белом доме игровой симулятор

Новая игра стоит около $500 тыс., которые Трамп заплатил из своего кармана, передаёт The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Она представляет из себя большой экран, на котором отображается изображение полей для гольфа со всего мира. Технику установили несколько недель назад, но президент пока не пользовался ей.

За время своего президентства Трамп посетил реальное поле для гольфа 139 раз. Однако текущей зимой ему пришлось сделать перерыв на 69 дней из-за «шатдауна». Вновь играть глава государства вышел только 2 февраля.