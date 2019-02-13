Трамп заменил в Белом доме игровой симулятор 

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп установил в Белом доме новый симулятор игры в гольф. Предыдущий был приобретён ещё бывшим главой государства Бараком Обамой и был недостаточно продвинут.
Новая игра стоит около $500 тыс., которые Трамп заплатил из своего кармана, передаёт The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Она представляет из себя большой экран, на котором отображается изображение полей для гольфа со всего мира. Технику установили несколько недель назад, но президент пока не пользовался ей.
За время своего президентства Трамп посетил реальное поле для гольфа 139 раз. Однако текущей зимой ему пришлось сделать перерыв на 69 дней из-за «шатдауна». Вновь играть глава государства вышел только 2 февраля.
Ранее News.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп одержим не столько своей работой, сколько тем, что он выполняет «тяжёлую работу», считают журналисты телеканала CNN. По данным СМИ, в микроблоге президента США в Twitter можно найти более 40 примеров употребления фразы «тяжёлый труд». При этом Трамп любит хвалить и своих союзников, а также членов семьи.