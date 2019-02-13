Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заменил в Белом доме игровой симулятор 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп установил в Белом доме новый симулятор игры в гольф. Предыдущий был приобретён ещё бывшим главой государства Бараком Обамой и был недостаточно продвинут.
Новая игра стоит около $500 тыс., которые Трамп заплатил из своего кармана, передаёт The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Она представляет из себя большой экран, на котором отображается изображение полей для гольфа со всего мира. Технику установили несколько недель назад, но президент пока не пользовался ей.
За время своего президентства Трамп посетил реальное поле для гольфа 139 раз. Однако текущей зимой ему пришлось сделать перерыв на 69 дней из-за «шатдауна». Вновь играть глава государства вышел только 2 февраля.
Ранее News.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп одержим не столько своей работой, сколько тем, что он выполняет «тяжёлую работу», считают журналисты телеканала CNN. По данным СМИ, в микроблоге президента США в Twitter можно найти более 40 примеров употребления фразы «тяжёлый труд». При этом Трамп любит хвалить и своих союзников, а также членов семьи.
News.ru: последние новости
Украинцы попытались прорваться в ЕС и избили пограничника Президент ХК «Днепр» подозревается в организации убийства Украинские киллеры планировали убийства в России
Комментарии
В мире , США , Барак Обама , Дональд Трамп , Washington Post , CNN
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение