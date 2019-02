Проще некуда: в США вычислили секрет успеха Трампа

Дональд Трамп говорит проще всех президентов США за последние два века, однако вместе с тем и наиболее уверенно. По мнению исследователей, все дело в сформировавшемся в обществе запросе на подобную подачу высказываний.

Психологи из Техасского и Принстонского университетов выяснили, что речи президента США Дональда Трампа стали наиболее примитивными, но в месте с тем и самыми уверенными за последние 230 лет среди всех президентов США. Схожие изменения в слоге лидеров были обнаружены и в других странах. Свои выводы исследователи изложили в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Во время предвыборной кампании Трампа и в годы его президентства многие утверждали, что простота и прямота — ключ к его популярности. Действительно, успешные политики — это, как правило, те, кто использует простую риторику», — пишут авторы работы.

«Полученные данные подтверждают, что президент Трамп и подобные ему лидеры возникли не из ниоткуда, а скорее стали воплощением долгосрочных политических тенденций, — объясняет профессор Джейми Пеннбрейкер. — Вместе взятые, тенденции говорят о том, что избирателей все сильнее привлекают лидеры, которые могут облегчить понимание сложных проблем с помощью простых, интуитивных ответов».

С лингвистической точки зрения функциональные слова — предлоги, союзы, местоимения — способны сообщить многое о том, как мыслит человек. Содержательные слова — существитильные, прилагательные, глаголы — передают смысл сообщения, функциональные — задают контекст для общения. Так, в более ранних исследованиях было показано, что большое количество местоимений, отрицаний и вспомогательных глаголов в речи связано с недостаточно аналитическим и скорее интуитивным мышлением. А активное использование местоимений типа «ты», «вы», «мы» указывает на более высокий статус и уверенность в себе, чем использование безличных местоимений и местоимений «я» и «мне». Слова «нет», «возможно», «должно быть» оценивались как менее «уверенные».

Пеннбрейкер разработал программы для анализа текста, с помощью которых исследователи изучили эволюцию президентских высказываний с 1789 года, работая с их формой, а не содержанием. Они сосредоточились на использовании функциональных слов в инаугурационных выступлениях, речах, статьях и дебатах.

Всего было проанализировано почти 3 млн текстов лидеров США, Канады, Великобритании и Австралии.

Как оказалось, аналитическая сторона текстов была наиболее выражена в XVIII-XIX веках, но постепенно начала уменьшаться с приходом президента Вудро Вильсона в 1913 году. Исследователи связывают это с распространением радио и других средств массовой информации, а также с тем, что в выборах стали принимать участие женщины, молодежь и меньшинства.

Стиль, который использовали первые президенты, оказался неактуален для выступлений перед широкими народными массами.

Еще одной причиной изменений исследователи считают обилие вопросов, которые приходится решать современным президентам — от аспектов здравоохранения до развития инфраструктуры. Повседневная жизнь становится все более сложной и простые, понятные решения выглядят привлекательными для общества.

В простоте нет ничего плохого, отмечает кандидат психологических наук Кайла Джордан.

«Вы хотите, чтобы все поняли, что вы говорите», — объясняет она.

Речи Трампа оказались наименее аналитическими из всех, он значительно уступал даже своему предшественнику Бараку Обаме . Аналитическая сторона текстов оценивалась по шкале от 1 до 100, средний балл у президентов составил 90. Трамп набрал лишь 44 балла.

Рекордным минимумом стали дебаты в декабре 2015 года — они потянули лишь на 16 баллов.

Единственным президентом кроме Трампа, набравшим менее 70 баллов, стал Обама с 69 баллами — на 13 меньше, чем у Джорджа Буша . Лидером стал Джон Куинси Адамс , занявший президентский пост в 1825 году — его речи алгоритм оценил в 99 баллов.

До Вильсона средний балл у президентов составлял 97,7. После — 79,5.

«Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что схема, которая, очевидно, помогла Трампу стать успешным кандидатом в президенты, начала работать еще почти сто лет назад», — отмечает Джордан.

Однако с уверенностью дело обстояло совсем иначе. Средний показатель среди всех президентов равнялся 64 баллам, Трамп же набрал рекордные 89. Позади остались Линдон Джонсон с 81 баллом и Джордж Буш с 80 баллами.

«Чем проще сообщение, тем легче сделать его понятным и быть уверенным в том, что говоришь, — объясняет профессор Мэри Стаки. — Так как сообщения упрощаются, уверенность в словах возрастает».

«Мы понимаем, что Трамп сильно отличается по другим показателям, — добавляет Джордан. — Мы сфокусировались на двух, и в них он не выходит за рамки нормы. Мы не оценивали его интеллект или другие черты».

«Хотя аналитическое мышление и уверенность — как правило, устойчивые психологические черты, реалии политики могут оттеснить их и заставить делать иной стилистический выбор», — пишут авторы работы.

Уже сейчас политики нанимают спичрайтеров, советников, консультантов, чтобы сформировать перед избирателями нужный образ.

Изменения в речах лидеров других стран оказались аналогичными. За пределами США изменения начались значительно позже — примерно в 1980-х годах.

«Результаты свидетельствуют о том, что простой, уверенный стиль, наблюдаемый у последних американских президентов, становится все более важным маркером лидерства во всем мире», — говорит психолог Райан Бойд.

Проанализировали исследователи и политические СМИ — оказалось, стиль изложения в них тоже заметно упростился и авторы стали общаться с аудиторией неформальным и уверенным языком. А вот в литературе и в других СМИ такого сдвига не произошло.

Авторы работы рассчитывают, что их результаты будут полезны для лучшего понимания социально-политических тенденций, особенно с точки зрения того, как психологические свойства правительственных элит могут отражать более глубокие тенденции на уровне населения.