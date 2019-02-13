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Мадуро нашел расистов в Белом доме 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что кризис в его стране организовала «группа ультраправых экстремистов», управляющая США. Он рассказал об этом в интервью BBC News.
«Это политическая война, развязанная империей Соединенных штатов в интересах правящей группы ультраправых, "Ку-клукс-клана", управляющего Белым дом, с целью захватить Венесуэлу», — заявил Мадуро.
Он добавил, что надеется, «что эта группа экстремистов будет повержена силой мирового общественного мнения».
Отвечая на вопрос о гуманитарной помощи США, которую он запретил к ввозу в Венесуэлу, Мадуро сказал, что эта мера — лишь способ оправдать американскую интервенцию.
Последние годы экономика Венесуэлы переживает самый тяжелый кризис в своей истории. В стране не хватает лекарств, еды и основных бытовых товаров, более двух миллионов человек бежало в другие государства именно по экономическим причинам.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов в крупных городах лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских стран, признал его легитимным главой государства. Россия, Иран, Мексика и Турция объявили о поддержке Мадуро.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , ЕС , BBC News , Венесуэла
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