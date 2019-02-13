Мадуро нашел расистов в Белом доме

«Это политическая война, развязанная империей Соединенных штатов в интересах правящей группы ультраправых, "Ку-клукс-клана", управляющего Белым дом, с целью захватить Венесуэлу», — заявил Мадуро.

Он добавил, что надеется, «что эта группа экстремистов будет повержена силой мирового общественного мнения».

Отвечая на вопрос о гуманитарной помощи США, которую он запретил к ввозу в Венесуэлу, Мадуро сказал, что эта мера — лишь способ оправдать американскую интервенцию.

Последние годы экономика Венесуэлы переживает самый тяжелый кризис в своей истории. В стране не хватает лекарств, еды и основных бытовых товаров, более двух миллионов человек бежало в другие государства именно по экономическим причинам.