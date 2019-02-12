Евросоюз и США ведут работу над новыми санкциями в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, передаёт Sky News со ссылкой на источники.
По информации телеканала, Великобритания и ряд союзников по ЕС настаивают на том, чтобы новые ограничительные меры были объявлены в ближайшие недели.
В свою очередь, Financial Times сообщает, что главы МИД стран ЕС обсудят данный вопрос 18 февраля, а меры могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.
Один из источников издания пояснил, что санкции будут приняты в отношении физических лиц и компаний, имеющих непосредственное отношение к инциденту с украинскими кораблями.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Соединённые Штаты и Евросоюз продолжают изучать дополнительные антироссийские меры.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и были задержаны.