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Sky News: ЕС и США готовят новые санкции против России 

RT на русском + ещё 4 12 февраля 2019
Евросоюз и США ведут работу над новыми санкциями в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, передаёт Sky News со ссылкой на источники.
По информации телеканала, Великобритания и ряд союзников по ЕС настаивают на том, чтобы новые ограничительные меры были объявлены в ближайшие недели.
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В свою очередь, Financial Times сообщает, что главы МИД стран ЕС обсудят данный вопрос 18 февраля, а меры могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.
Один из источников издания пояснил, что санкции будут приняты в отношении физических лиц и компаний, имеющих непосредственное отношение к инциденту с украинскими кораблями.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Соединённые Штаты и Евросоюз продолжают изучать дополнительные антироссийские меры.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и были задержаны.
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Комментарии73
В мире , Видео , Войска , Политика , Курт Волкер , МИД , ЕС , Госдеп США , Financial Times , Sky News , США , Великобритания
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