Умер финский певец Олли Линдхольм

Популярный в Финляндии певец Олли Линдхольм скончался в возрасте 54 лет, сообщается на официальной странице группы Yö, основателем которой он был, в Facebook.

"У нас есть печальные новости для вас. Основатель группы Yö, фронтмен и певец Олли Линдхольм ушел. Олли был гораздо больше, чем просто товарищ по группе. Он был душой. Он оставил нам много воспоминаний и песен, которые всегда живут. Мы хотим выразить наши соболезнования родственникам", — говорится в сообщении.

Олли Линдхольм родился в 1964 году в городе Пори. В 1981 году он основал рок-группу Yö, которая быстро завоевала популярность. Дебютный альбом группы Varietee стал золотым. В последние годы певец был известен также благодаря проекту "Голос", в финской версии которого Линдхольм участвовал как один из судей.

За свою карьеру Линдхольм исполнил немало хитов — среди них Joutsenlaulu ("Лебединая песня"), Ihmisen poika ("Сын человеческий"), Rakkaus on lumivalkoinen ("Белоснежная любовь") и многие другие.

Тема смерти Линдхольм на протяжении всего вторника находится в трендах финского сегмента социальной сети Twitter.

Родной город певца Пори объявил, что во вторник почтит память Линдхольма. У многих культурных заведений города приспущены государственные флаги.

"Мы хотим оказать теплый прием родственникам Линдхольма. Город и Линдхольм были единым целым, но, к сожалению, никто не может быть уверен в том, что будет завтра", — приводятся в сообщении мэрии Пори слова руководителя городской администрации Айно-Майя Луукконен.

Соболезнования выражают многие известные в стране деятели культуры, в эфире радиостанций появились песни Линдхольма, а в родном городе певца Пори в 20 часов (21 мск) на центральной площади состоится акция памяти Линдхольма.