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Помпео заявил об интересе США к Восточной Европе 

Газета.Ru + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон намерен конкурировать с Россией и Китаем за присутствие в Восточной и Центральной Европе, передает РИА "Новости".
Данное заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве. Помпео подчеркнул, что надеется своим визитом показать вовлеченность США в дела Центральной и Восточной Европы.
"США заинтересованы этим регионом", — сказал Помпео.
При этом американский госсекретарь добавил, что в настоящее время "пустоту" в этом регионе пытаются заполнить Россия и Китай.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Польше перестать "бряцать оружием".
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