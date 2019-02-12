Помпео заявил об интересе США к Восточной Европе

Данное заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве. Помпео подчеркнул, что надеется своим визитом показать вовлеченность США в дела Центральной и Восточной Европы.

"США заинтересованы этим регионом", — сказал Помпео.

При этом американский госсекретарь добавил, что в настоящее время "пустоту" в этом регионе пытаются заполнить Россия и Китай.