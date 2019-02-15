Дурные повадки стали причиной убийства маламута Трампа

Аляскинский маламут по кличке Дональд Трамп был застрелен в американском штате Миннесота из-за нападения на соседских животных. Полиция была вынуждена провести расследование инцидента и выпустить специальное заявление, поскольку убийство собаки привело к нешуточной вспышке взаимных угроз в социальных сетях.

Некоторые американские пользователи посчитали, что убийство Трампа имело политическую подоплеку. Дело в том, что хозяин убитой собаки назвал её в честь президента США, так как является его поклонником, а сосед, застреливший маламута, напротив поддерживает демократов, сообщает телеканал Fox News

«Расследование установило, что уничтожившее собаку лицо на законных основаниях защищало свой домашний скот на территории своей частной собственности», — говорится в заявлении полиции.

Офис шерифа также указал, что за последние три года получил 14 жалоб на владельца убитой собаки: его питомцы и ранее нарушали границы частной собственности, кусали людей, а также убивали коз, цыплят и индеек.

Ранее News.ru сообщал, что президент США объяснил, почему у него нет собаки, при том, что все предыдущие главы государства их имели. По словам Дональда Трампа, причиной является отсутствие свободного времени на занятия с животным.