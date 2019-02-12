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Визит Порошенко в Молдавию перенесли 

News.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press
Визит украинского лидера Петра Порошенко в Молдавию перенесли на другую дату, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Александр Ройтман.
Он отметил, что приезд президента Украины готовился, однако был отложен, не объяснив, по каким причинам.
По его словам, в ходе подготовки молдавские дипломаты не получали от своих украинских коллег запроса о переговорах Порошенко с главой республики Игорем Додоном, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Пётр Порошенко рассказал о том, каким не должен быть следующий глава государства, имя которого определится на выборах 31 марта. По его словам, Украине не нужен президент и главнокомандующий, который «станет перед Кремлем на колени».
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В мире , Украина , Игорь Додон , Петр Порошенко , МИД , ИТАР-ТАСС , Молдова
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