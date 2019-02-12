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В НАТО пообещали помочь Украине вступить в альянс 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: Reuters
НАТО будет помогать Киеву в процессе вступления в альянс, в том числе в борьбе с коррупцией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Украина является очень важным партнером. Мы продолжим помогать ей в процессе вступления, включая борьбу с коррупцией», — цитирует Столтенберга ТАСС.
На прошлой неделе Верховная рада Украины по предложению президента страны Петра Порошенко окончательно утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.
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В мире , Армия , Украина , Йенс Столтенберг , Петр Порошенко , Верховная Рада , НАТО , ЕС , ИТАР-ТАСС
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