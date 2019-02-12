Аваков представил в США новую стратегию Киева по Донбассу

По словам главы МВД, Украина «не допустит федерализации и автономии»

Киев разработал «новый формат» возвращения и реинтеграции Донбасса. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил «Механизм новых шагов» во время круглого стола в Институте мира в Вашингтоне, пишет ТАСС

По словам главы МВД, введению новой стратегии предшествует подготовительный этап — «формирование необходимого правового поля, введение коммуникационной стратегии, определение статуса Специальной международной миротворческой миссии, создание программ мониторинга, консультативной и ресурсной помощи». Он уточнил, что, по мысли Киева, миротворческая миссия должна «работать совместно с украинскими сотрудниками правоохранительных органов и представителями местных общин».

Как отметил Аваков, стратегия предусматривает создание «на отдельном выбранном участке оккупированных территорий» демилитаризованной зоны безопасности. Кроме того, все военные формирования с обеих сторон отводятся за обусловленную линию, Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берет под свой контроль указанный участок территории и ее пределы, правопорядок и законность обеспечивается силами Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и мониторинговой миссии.

«На этой территории проводятся местные выборы: главный принцип — соблюдение украинского законодательства и обеспечения свободного волеизъявления. Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляется безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни», — сказал министр.

«Когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться на Украину», — полагает глава МВД, уточнив, что процесс «деоккупации» на первых двух территориях может длиться от 6 до 8 месяцев. При этом Аваков подчеркнул, что Украина «не допустит федерализации и автономии». Кроме того, по его словам, «амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления».