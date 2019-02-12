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Порошенко представит в Германии данные о «вмешательстве» России 

RT на русском + ещё 6 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Украинский лидер Пётр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности намерен представить информацию о «вмешательстве» России в выборы на Украине.
Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, глава государства заявил в ходе инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.
«Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности. К сожалению, этот процесс Россия продолжает очень активно», — сказал он.
По словам Порошенко, цель России «остановить» путь Украины на Запад.
Осенью 2018 года Порошенко заявлял, что обладает информацией, согласно которой Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине».
В СНБО также отмечали, что Россия «ведёт» подготовку к вмешательству в выборы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Германия
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