Порошенко представит в Германии данные о «вмешательстве» России

Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, глава государства заявил в ходе инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.

«Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности. К сожалению, этот процесс Россия продолжает очень активно», — сказал он.

По словам Порошенко, цель России «остановить» путь Украины на Запад.

Осенью 2018 года Порошенко заявлял, что обладает информацией, согласно которой Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине».

В СНБО также отмечали, что Россия «ведёт» подготовку к вмешательству в выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.