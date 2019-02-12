Украинские спецслужбы в ближайшее время заблокируют целый ряд сайтов, которые вошли в новый перечень угрожающих национальной безопасности интернет-ресурсов. Служба безопасности страны (СБУ) считает их инструментами «гибридной агрессии». Основной удар в виде «кремлёвских кибератак» в стране ждут ближе к президентским выборам.
При этом в СБУ уверены, что смогут эффективно реагировать на такие киберугрозы.
«Основной уклон российские спецслужбы будут делать на гибридную агрессию: кибератаки, атаки на кибернетическое пространство и объекты критической инфраструктуры. А также второй вектор — информационные влияния, фейковые новости и атаки на информационное пространство», — заявил в эфире телеканала ICTV начальник департамента контрразведочной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук.
По его словам, «мощные кибератаки» российских спецслужб в период предстоящих на Украине выборов возможны на Центризбирком, а также объекты транспорта, связи, финансового сектора и энергетики.
Что касается вмешательства в информационное пространство, то, уверен Климчук, Россия вкладывает значительные средства в развитие сайтов, которые ретранслируют «пропагандистские идеи», а также используют для таких целей социальные сети.
«За последний год было заблокировано около 2 тысяч фейковых акаунтов [в соцсетях], было подано для санкций около 200 интернет-сайтов, которые пропагандировали российскую идеологию», — рассказал Александр Климчук.
Он уточнил, что в 2019 году предполагается заблокировать ещё 100 сайтов.
Представитель СБУ также заявил, что ведомство фиксирует группы интернет-агитаторов, которые сотрудничают с российскими кураторами и получают от них денежное вознаграждение и задания по дискредитации избирательного процесса.
Ранее, как сообщал News.ru, глава британского минобороны объявил о подготовке страны к кибератакам в отношении России. По его мнению, Великобритания вполне способна на наступательные действия в киберпространстве.