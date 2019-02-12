Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецотряды российских хакеров напугали силовиков Украины 

News.ru + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: United Artists
Украинские спецслужбы в ближайшее время заблокируют целый ряд сайтов, которые вошли в новый перечень угрожающих национальной безопасности интернет-ресурсов. Служба безопасности страны (СБУ) считает их инструментами «гибридной агрессии». Основной удар в виде «кремлёвских кибератак» в стране ждут ближе к президентским выборам.
При этом в СБУ уверены, что смогут эффективно реагировать на такие киберугрозы.
«Основной уклон российские спецслужбы будут делать на гибридную агрессию: кибератаки, атаки на кибернетическое пространство и объекты критической инфраструктуры. А также второй вектор — информационные влияния, фейковые новости и атаки на информационное пространство», — заявил в эфире телеканала ICTV начальник департамента контрразведочной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук.
По его словам, «мощные кибератаки» российских спецслужб в период предстоящих на Украине выборов возможны на Центризбирком, а также объекты транспорта, связи, финансового сектора и энергетики.
Что касается вмешательства в информационное пространство, то, уверен Климчук, Россия вкладывает значительные средства в развитие сайтов, которые ретранслируют «пропагандистские идеи», а также используют для таких целей социальные сети.
«За последний год было заблокировано около 2 тысяч фейковых акаунтов [в соцсетях], было подано для санкций около 200 интернет-сайтов, которые пропагандировали российскую идеологию», — рассказал Александр Климчук.
Он уточнил, что в 2019 году предполагается заблокировать ещё 100 сайтов.
Представитель СБУ также заявил, что ведомство фиксирует группы интернет-агитаторов, которые сотрудничают с российскими кураторами и получают от них денежное вознаграждение и задания по дискредитации избирательного процесса.
Ранее, как сообщал News.ru, глава британского минобороны объявил о подготовке страны к кибератакам в отношении России. По его мнению, Великобритания вполне способна на наступательные действия в киберпространстве.
News.ru: последние новости
Украинцы попытались прорваться в ЕС и избили пограничника Президент ХК «Днепр» подозревается в организации убийства Украинские киллеры планировали убийства в России
Комментарии6
В мире , Украина , Александр Климчук , Министерство обороны , СБУ , Центризбирком России
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение