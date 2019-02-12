Спецотряды российских хакеров напугали силовиков Украины

Украинские спецслужбы в ближайшее время заблокируют целый ряд сайтов, которые вошли в новый перечень угрожающих национальной безопасности интернет-ресурсов. Служба безопасности страны ( СБУ ) считает их инструментами «гибридной агрессии». Основной удар в виде «кремлёвских кибератак» в стране ждут ближе к президентским выборам.

При этом в СБУ уверены, что смогут эффективно реагировать на такие киберугрозы.

«Основной уклон российские спецслужбы будут делать на гибридную агрессию: кибератаки, атаки на кибернетическое пространство и объекты критической инфраструктуры. А также второй вектор — информационные влияния, фейковые новости и атаки на информационное пространство», — заявил в эфире телеканала ICTV начальник департамента контрразведочной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук.

По его словам, «мощные кибератаки» российских спецслужб в период предстоящих на Украине выборов возможны на Центризбирком , а также объекты транспорта, связи, финансового сектора и энергетики.

Что касается вмешательства в информационное пространство, то, уверен Климчук, Россия вкладывает значительные средства в развитие сайтов, которые ретранслируют «пропагандистские идеи», а также используют для таких целей социальные сети.

«За последний год было заблокировано около 2 тысяч фейковых акаунтов [в соцсетях], было подано для санкций около 200 интернет-сайтов, которые пропагандировали российскую идеологию», — рассказал Александр Климчук.

Он уточнил, что в 2019 году предполагается заблокировать ещё 100 сайтов.

Представитель СБУ также заявил, что ведомство фиксирует группы интернет-агитаторов, которые сотрудничают с российскими кураторами и получают от них денежное вознаграждение и задания по дискредитации избирательного процесса.