Дамаск сообщил о 70 погибших и раненных мирных жителях после удара коалиции

Не менее 70 мирных жителей погибли и ранены в результате авиаударов международной коалиции во главе с США по лагерю беженцев в сирийской деревне Багуз на юго-востоке страны, передает гостелевидение Сирии со ссылкой на местные источники.

В понедельник сирийские СМИ сообщили о гибели 20 мирных жителей Багуза в результате авиаудара коалиции.

"Не менее 70 погибших и раненых мирных жителей в результате нового авиаудара международной коалиции по лагерю для мирных жителей в деревне Багуз провинции Дейр-эз-Зор", — сообщает канал Syria TV со ссылкой на местные источники.

В свою очередь гостелеканал Ikhbariya сообщает, что многие из мирных жителей сгорели заживо в своих автомобилях в результате авиаударов, когда пытались спастись от террористов.

В минувшую субботу арабо-курдские отряды SDF объявили о начале операции по зачистке последней, по их словам, деревни в Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство" *. Операция в Багузе, расположенном на юго-востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, началась в ночь на субботу. Официальный представитель SDF Мустафа Бали в Twitter уточнил, что Багуз является "последней остающейся под контролем ИГ* сирийской деревней".

Арабо-курдские отряды SDF уже несколько месяцев при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США ведут боевые действия против остатков террористической группировки ИГ*. СМИ неоднократно сообщали о гибели мирных жителей в результате авиаударов коалиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России