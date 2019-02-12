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Временный глава Пентагона внезапно прибыл в Афганистан 

Газета.Ru 12 февраля 2019
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан нанес визит в Афганистан, где встретился с американским военным командованием. Сейчас в Вашингтоне активно обсуждается возможность сокращения контингента в этой стране. В то же время на местах США пытаются вести диалог с талибами. В Москве заявляют о готовности помочь в переговорах, но четкой стратегии у США пока нет из-за разногласий внутри администрации.
Визит и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана оказался для многих неожиданным. Ведомство не сообщало о планах чиновника, а известно о них стало лишь после того, как американские СМИ распространили фотографии, на которых Шанахан пожимает руки служащим в Афганистане американским военным.
Внезапность поездки чиновника столь высокого уровня связана с соображениями секретности. В то же время тот факт, что Шанахан совершает этот визит еще в статусе исполняющего обязанности министра обороны говорит о возможном в скором времени утверждении его кандидатуры на этот пост сенатом США.
Кроме того, эта поездка в Афганистан для еще официально не вступившего в должность Шанахана — возможность понять ситуацию, так как он был далек от проблем региона.
Во время своего визита в беседе с журналистами Шанахан подчеркнул, что жители Афганистана должны самостоятельно определять свое будущее, в том числе в аспекте их взаимоотношений с талибами.
Также он заявил, что ему не поступали инструкции из Белого дома о сокращении численности американских войск в Афганистане с нынешних 14 тыс.
Кроме американских военных в стране также находятся около 2000 военнослужащих других стран НАТО.
Ранее о сокращении войск США в этой стране заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, США готовы вывести войска из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране. Он также добавил, что данные соглашения должны положить конец «17-летней войне» в Афганистане. Правда в Госдепе заявляли, что США не договаривались о сроках сокращения своего военного контингента в этой стране. По данным СМИ, президент США планирует сократить количество военных в Афганистане в два раза.
В последние месяцы к Афганистану приковано пристальное внимание Белого Дома, Пентагона и Госдепартамента.
На повестке дня у США стоят переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые контролируют значительную часть территории страны.
Стоит отметить, что в недавнем послании к американскому народу президент США Дональд Трамп двояко оценил перспективы переговоров с «талибами»: «Мы не знаем, достигнем ли мы соглашения, но мы понимаем, что настало время попытаться, если другая сторона готова».
При этом склоняя талибов к переговорному процессу США используют и «метод кнута». В последнее время американские военные усилили атаки против боевиков «Талибан» несмотря на переговоры, сообщает The New York Times. Издание пишет, что США используют эту политику в качестве дополнительного рычага.
Неопределенность в вопросе вывода войск, а также двоякая позиция на переговорах с талибами объясняются тем, что в США сегодня сражаются две противоположные точки зрения на ситуацию.
«Стратегия Трампа — это все бросить и уйти. Он смотрит на все чисто с экономической точки зрения, но его останавливает его окружение и некоторые группы в Пентагоне», — говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. Он также отмечает, что если США смотрят на переговоры, как попытку достичь внутриафганского урегулирования, то для талибов главное — «вывод оккупационных войск».

Талибы: зло за добро

США начали операцию в Афганистане в 2001 году в ответ на атаку 11 сентября. Операция была вызвана тем, что лидер террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Осама бин Ладен нашел приют у талибов — радикального исламистского движения, которое поддерживает Пакистан.
С талибами в то время воевала и Россия, которая оказывала военную и материальную помощь противостоящей «Талибану» группировке «Северный Альянс».
Однако с появлением «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ), которое США стали рассматривать как большее зло, Вашингтон начал вести переговоры с талибами. При этом ранее Белый Дом активно критиковал за подобные переговоры Москву.
В начале февраля в Москве прошла конференция по Афганистану на которую были приглашены и лидеры группировки «Талибан», даже несмотря на то, что сама организация запрещена в России.
«Мы создали обстановку, сами демонстративно не участвуя, чтобы лидеры всех ведущих политических сил Афганистана сели вместе с талибами за закрытыми дверями и откровенно поговорили, как они вместе могут строить будущее Афганистана», — сказал РИА «Новости» по итогам переговоров спецпредставитель МИД по Афганистану Замир Кабулов.
Американский коллега Кабулова представитель США по Афганистану Залмай Халилзад недавно отметил «позитивную роль» РФ в урегулировании конфликта в Афганистане.
Официальный Афганистан не принимал участия в переговорах и даже выразил Москве протест по этому поводу, однако в Кабуле дают понять что заинтересованы в переговорах с «талибами».
В воскресенье 10 февраля президент Афганистана Ашраф Гани заявил о намерении открыть в центральной провинции Кабул политический офис представителей радикального движения «Талибан». Он выразил надежду, что этот шаг позволит остановить столкновения с талибами и «кровопролитие в стране». Он также пригласил представителей движения «Талибан» в Кабул для участия в мирных переговорах с правительством.
В свою очередь, экс-советник президента Афганистана, кандидат на пост президента страны Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что талибы заинтересованы в борьбе с террористами «ИГ» на территории Афганистана.
Эксперты считают, что несмотря на серьезные разногласия между Москвой и Вашингтоном, Афганистан может стать полем практического взаимодействия между двумя государствами.
Критикуя США за действия в Афганистане Москва на неофициальном уровне дает понять, что не заинтересована в том, чтобы Вашингтон покидал Афганистан до того, как ситуация в стране стабилизируется.
В России опасаются, что нестабильная ситуация в Афганистане ударит по союзникам России в Центральной Азии.
«Афганистан — это только начало большой войны, которая может полыхнуть в одной из среднеазиатских республик», — такое мнение выразил освещавший войну в Афганистане в советские времена публицист Александр Шкирандо на презентации книги «Афган-моя судьба» в Москве.
Ведущий эксперт центра Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик отмечает, что Москва готовится если не к выводу, то сокращению американского присутствия в Афганистане, что означает «изменения гарантий безопасности» в этой стране. В этой связи эксперт отмечает, что российские чиновники стали более активно посещать страны Центральной Азии.
На прошлой неделе в Таджикистане и Туркмении побывал глава МИД Сергей Лавров.
«Это является частью процесса в Афганистане из-за потенциальных сдвигов на местах, которые повлияют на мягкое подбрьюшье в Центральной Азии. В целом это время тактических изменений, которое уменьшает ответственность США и в некотором смысле вновь ставит Россию на передовую», — говорит Карасик.
Cпецпредставитель России по Афганистану Кабулов в недавнем интервью РИА «Новости» сказал, что Москва заинтересована в том, чтобы помочь Вашингтону «продвинуть процесс» в переговорах с «талибами». Вместе с тем Кабулов заявил, что, если США продлят пребывание своих войск в Афганистане на несколько лет, потом они все равно уйдут, но уже с позором.
Правда эксперт Центра современного Афганистана Серенко видит, что одна из целей Москвы в переговорах с «талибами» — «иметь возможность давить на крайне болезненную для Вашингтона „афганскую мозоль“ в рамках логики новой „холодной войны“.
Летом 2019 года в Афганистане пройдут парламентские выборы. От того, каким образом сложится расклад политических сил, будет зависеть успех переговоров с талибами.
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В мире , Азия , Армия , Статьи , США , Ашраф Ахмадзай , Александр Шкирандо , Замир Кабулов , Сергей Лавров , Усама бен Ладен , Дональд Трамп , МИД , Пентагон , Госдеп США , Талибан , Исламское государство , Сенат США , Аль-Каида , НАТО , Газета.Ru , РИА Новости , New York Times , Афганистан , Москва
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