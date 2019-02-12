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Посол США заявил, что присутствие РФ и Китая губительно для Латинской Америки 

ТАСС + ещё 2 12 февраля 2019
Присутствие России и Китая в Латинской Америке губительно для стран региона, утверждает посол США в Колумбии Кевин Уитакер. С таким заявлением он выступил в понедельник в интервью колумбийскому радио Caracol.
"Это очень губительно. Очень жаль, что некоторые страны региона решили искать покровительство тех стран, которые не представляют демократические традиции", — высказал мнение глава американской дипмиссии. По мнению Уитакера, экономические интересы России в Латинской Америке минимальны. "Она [Россия] здесь, чтобы насолить нам [американцам]", — пояснил посол.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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Комментарии47
В мире , Азия , Армия , Видео , Николас Мадуро , Китай , Колумбия , США
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