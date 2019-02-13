В Эстонии призвали говорить с Россией «на языке силы» 

С Россией нужно разговаривать «на языке силы». Об этом заявила экс-глава МИД Эстонии и депутат парламента Кейт Пентус-Розиманнус, передает РИА Новости.
По ее словам, российская сторона «по запаху чувствует мягких и пушистых издалека». Парламентарий считает, что Россия якобы ведет информационную войну, направленную на раскол Евросоюза. Также Москва хочет внедрить в мае в новый состав Европарламента как можно больше своих агентов «из всех уголков и политических спектров Европы». Экс-министр призвала руководство страны «не терять бдительность перед угрозой со стороны восточной границы».