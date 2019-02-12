Зеленскому запретили концерт в Виннице

"К сожалению, "Квартал 95" и Владимир Зеленский не смогут провести концерт в Виннице. Концерт был запланирован в Доме офицеров, что подчиняется министерству обороны Украины. Из-за этого они получили запрет", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе около 300 участников боевых действий в Донбассе провели акцию против концерта Зеленского во Львове и пытались его сорвать, однако полиция пресекла столкновения.

Занимающаяся, в том числе, концертной деятельностью "Студия Квартал 95" была основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал", основателем компании является Зеленский.