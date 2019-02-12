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Зеленскому запретили концерт в Виннице 

РИА Новости + ещё 15 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому и "Студии Квартал 95" запретили выступить с концертом в Виннице в здании, которое подчиняется министерству обороны, сообщается на странице "Команды Зеленского" в Facebook.
"К сожалению, "Квартал 95" и Владимир Зеленский не смогут провести концерт в Виннице. Концерт был запланирован в Доме офицеров, что подчиняется министерству обороны Украины. Из-за этого они получили запрет", — говорится в сообщении.
На прошлой неделе около 300 участников боевых действий в Донбассе провели акцию против концерта Зеленского во Львове и пытались его сорвать, однако полиция пресекла столкновения.
Занимающаяся, в том числе, концертной деятельностью "Студия Квартал 95" была основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал", основателем компании является Зеленский.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего президента Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Министерство обороны
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