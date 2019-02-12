Немцы считают угрозу со стороны Соединенных Штатов более серьезной, чем со стороны России и Китая. Об этом сообщает ZDF.
Согласно результатам исследования, 49% немцев видят большую угрозу в возрастающем влиянии и мощи Соединенных Штатов. При этом опасения по поводу Китая имеют 33% опрошенных, а против России — 30%.
Кроме того, лишь 10% респондентов доверяют политике американского президента Дональда Трампа. Аналогичные показатели российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина составляют 35% и 30% соответственно.
Ранее Трамп похвалился рейтингом общественного одобрения своей политической деятельности.