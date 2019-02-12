СМИ: в Турции задержат более 1 тыс. человек по делу FETO

Силы безопасности Турции проводят во вторник массовую антитеррористическую операцию в 76 провинциях страны. Об этом сообщает телеканал TGRT.

Турецкая прокуратура выдала ордер на задержание 1112 человек по подозрению в причастности к "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.