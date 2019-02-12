Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Турции задержат более 1 тыс. человек по делу FETO 

ТАСС + ещё 4 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Силы безопасности Турции проводят во вторник массовую антитеррористическую операцию в 76 провинциях страны. Об этом сообщает телеканал TGRT.
Турецкая прокуратура выдала ордер на задержание 1112 человек по подозрению в причастности к "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.
ТАСС: последние новости
СМИ: в результате взрыва на юго-востоке Ирана погибли 20 человек США заявили, что сохранят санкции до получения Киевом контроля над Донбассом и Крымом Власти Украины депортируют епископа канонической УПЦ Гедеона
В мире , Криминал , Турция
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение