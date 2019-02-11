Капитан «Норда» рассказал о возвращении в Россию

Капитан арестованного Украиной судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал, что украинские правоохранители давили на него и заставляли отказаться от российского паспорта. Об этом пишет «Комсомольская правда».

О возвращении Горбенко в Крым стало известно 11 февраля. Капитан находился на Украине с марта прошлого года.

Он рассказал «КП», что украинские следователи пугали его нескончаемыми судами и «морально давили», рассчитывая, что он признает вину, получит украинский паспорт и вернется домой по нему. Однако обратно в Крым он приехал по российскому паспорту.

По словам капитана, первое время его вызывали на допросы даже ночью. Допросами занимались сотрудники разных служб: пограничники, полицейские, представители Службы безопасности Украины и «еще непонятно кто».

«Пока не появились юристы, нас кошмарили по ночам», — подчеркнул он.

После задержания Горбенко долго не давали связаться с адвокатом. Когда капитана отпустили под залог, он начал замечать слежку. Моряк жил в частном секторе у родственников и видел, как за ним вели наблюдение из автомобилей.

Моряк пояснил, что уехал в Крым, так как у него «не было никаких ограничений» на возвращение домой. Границу он пересек по паспорту гражданина России. Для родственников его возвращение стало сюрпризом.

«Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно», — рассказал он.

Горбенко выразил надежду, что у его команды появится новое судно взамен оставшегося на Украине «Норда», и они смогут вернуться к рыбному промыслу.

Рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, задержали в марте 2018-го украинские пограничники. На его борту находился экипаж из десяти человек. Украинцы сочли, что члены команды нарушили порядок выезда из Крыма. У всех членов экипажа были российские паспорта.

Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска.

На судне нашли трал для рыбной ловли и пять тонн морепродуктов. «Норд» арестовали, членов экипажа оштрафовали, а капитана обвинили в нарушении порядка въезда в Крым и в незаконном вылове рыбы. В конце октября экипаж «Норда» обменяли на украинских моряков, ранее задержанных Россией за незаконный промысел. Однако капитан остался на Украине. В январе защита Горбенко сообщила о его исчезновении.