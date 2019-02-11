Мать капитана судна «Норд» сделала заявление

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Мать капитана судна «Норд» заявила о его возвращении в Крым 

РИА Новости + ещё 14 41 минуту назад
Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине с марта прошлого года, вернулся в Крым, он чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости мать моряка Евгения Горбенко.
"Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себе нормально", — сказала Горбенко РИА Новости.
Четвертого февраля полиция Украины объявила в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко как без вести пропавшего. По информации, размещенной на сайте МВД Украины, мужчина исчез из поля зрения правоохранителей 26 января, место исчезновения — город Мелитополь в Запорожской области. При этом на Украине в связи с исчезновением капитана завели уголовное дело по статье "умышленное убийство". Адвокаты Горбенко не исключали причастности Службы безопасности Украины к его исчезновению.
Куда пропал на Украине капитан крымского сейнера «Норд»?
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым, в том числе семеро в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.
Капитана судна на Украине обвиняют в преступлениях по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".
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В мире , Видео , Происшествия , Украина , СБУ , РИА Новости , Республика Крым
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