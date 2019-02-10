В Стокгольме прогремел взрыв в жилом доме

Стокгольме произошел взрыв в жилом доме. Есть погибший. В городе началась полицейская спецоперация.

Сильный взрыв прогремел в жилом доме в районе Ворбери на юге Стокгольма. Инцидент произошел около трех часов дня по местному времени. В пострадавшей квартире найдено тело погибшего. На месте сейчас сосредоточены крупные полицейские силы, жилой квартал оцеплен, передает Радио Швеции.

Жильцы соседних домов эвакуированы. Эксперты пытаются понять, что именно взорвалось в здании.

Полиция считает инцидент локальным и заявляет, что не видит причин для беспокойства жителей в других районах Стокгольма. Опрашиваются родственники погибшего.

Спецслужбы Швеции заявили, что «тесно контактируют с полицией и выясняют, связан ли взрыв с их сферой деятельности».