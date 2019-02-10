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В Стокгольме прогремел взрыв в жилом доме 

Рамблер + ещё 14 42 минуты назад
В Стокгольме произошел взрыв в жилом доме. Есть погибший. В городе началась полицейская спецоперация.
Сильный взрыв прогремел в жилом доме в районе Ворбери на юге Стокгольма. Инцидент произошел около трех часов дня по местному времени. В пострадавшей квартире найдено тело погибшего. На месте сейчас сосредоточены крупные полицейские силы, жилой квартал оцеплен, передает Радио Швеции.
Жильцы соседних домов эвакуированы. Эксперты пытаются понять, что именно взорвалось в здании.
Полиция считает инцидент локальным и заявляет, что не видит причин для беспокойства жителей в других районах Стокгольма. Опрашиваются родственники погибшего.
Спецслужбы Швеции заявили, что «тесно контактируют с полицией и выясняют, связан ли взрыв с их сферой деятельности».
В мире , Африка , Европа , Происшествия , Стокгольм
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