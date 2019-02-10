На Украине испугались разрушения Крымского моста

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На Украине рассказали о катастрофических последствиях разрушения Крымского моста 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Если Крымский мост обрушится, Азовское море будет отрезано от международного судоходства и обмелеет, утверждает замминистра по вопросам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.
«Я не могу позитивно воспринимать факт оккупации, но я понимаю, какой вред всем нам нанесет разрушение этого сооружения», — передает его слова «Обозреватель».
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По его мнению, обрушение моста приведет «к катастрофическим последствиям»: перекрытию судоходства в Керченском проливе и блокировке сообщения между Азовским и Черным морем, а также к существенному изменению течения в Керченском проливе.
«Это может вызвать такие последствия как замеление», — заявил он.
Тука признался, что не является «человеком, который хлопает в ладоши, ожидая, когда это сооружение рухнет».
На прошлой неделе командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Крымский мост якобы «рухнeт чeрeз нecкoлькoлeт».
На Украине регулярно заявляют о якобы возможности разрушения Крымского моста, а также о проблемах с его строительством. Все эти заявления оказались не имеющими основания.
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В мире , Видео , Украина
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