На Украине рассказали о катастрофических последствиях разрушения Крымского моста

Если Крымский мост обрушится, Азовское море будет отрезано от международного судоходства и обмелеет, утверждает замминистра по вопросам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

«Я не могу позитивно воспринимать факт оккупации, но я понимаю, какой вред всем нам нанесет разрушение этого сооружения», — передает его слова «Обозреватель».

По его мнению, обрушение моста приведет «к катастрофическим последствиям»: перекрытию судоходства в Керченском проливе и блокировке сообщения между Азовским и Черным морем, а также к существенному изменению течения в Керченском проливе.

«Это может вызвать такие последствия как замеление», — заявил он.

Тука признался, что не является «человеком, который хлопает в ладоши, ожидая, когда это сооружение рухнет».

На прошлой неделе командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Крымский мост якобы «рухнeт чeрeз нecкoлькoлeт».

На Украине регулярно заявляют о якобы возможности разрушения Крымского моста, а также о проблемах с его строительством. Все эти заявления оказались не имеющими основания.