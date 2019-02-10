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Порошенко присвоил звания задержанным морякам 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко присвоил лейтенантские звания двум моряками, задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе.
«Верю, Богдан и Владислав обязательно станут командирами катеров и будут приумножать наши боевые традиции», — написал Порошенко в Facebook.
Президент приветствовал 26 курсантов-выпускников Института военно-морских сил национального университета «Одесская морская академия» с получением звания «лейтенант». В их числе состоят курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин, которые сейчас находятся под арестом.
Ранее News.ru писал, что Лефортовский суд столицы продлил до конца апреля срок ареста украинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе. Срок предварительного следствия по делу продлён до 25 мая. Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение государственной границы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест.
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