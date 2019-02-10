Порошенко присвоил звания задержанным морякам

Президент Украины Пётр Порошенко присвоил лейтенантские звания двум моряками, задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе.

«Верю, Богдан и Владислав обязательно станут командирами катеров и будут приумножать наши боевые традиции», — написал Порошенко в Facebook.

Президент приветствовал 26 курсантов-выпускников Института военно-морских сил национального университета «Одесская морская академия» с получением звания «лейтенант». В их числе состоят курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин, которые сейчас находятся под арестом.

Ранее News.ru писал, что Лефортовский суд столицы продлил до конца апреля срок ареста украинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе. Срок предварительного следствия по делу продлён до 25 мая. Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение государственной границы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест.