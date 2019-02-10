Трамп дразнит Уоррен за «индейское происхождение»

Президент США Дональд Трамп снова высмеял сенатора-демократа Элизабет Уоррен за ее заявления об индейском происхождении, на сей раз по поводу официального выдвижения Уоррен в президенты.

"Сегодня Элизабет Уоррен, которую я иногда называю Покахонтас, присоединилась к президентской гонке. Будет ли она баллотироваться как первая представительница коренных народов США среди кандидатов в президенты, или же после 32 лет она решила, что это уже не так хорошо срабатывает? Увидимся во время предвыборной кампании, Лиз!" — написал Трамп в Twitter.

Уоррен в прошлом утверждала, что она индейского происхождения. Противники сенатора считают, что она пользовалась статусом представителя коренного меньшинства, чтобы получить профессорскую должность в университете и другие льготы. Незадолго до предвыборной кампании Уоррен решила опровергнуть слухи и сделала тест ДНК, согласно которому, у нее был чисто индейский предок в шестом-десятом поколении. Наличие предка-индейца в десятом поколении означало бы, что у Уоррен 1/1024 индейской крови. Сторонники Уоррен и поддерживающие демократов СМИ расценили результаты теста как доказательство, что Уоррен действительно индейского происхождения.

Трамп и его сторонники заявляют, что тест показал лишь, что у Уоррен даже меньше индейской крови, чем у среднего американца. Официальные представители племени чероки, связь с которым пыталась обосновать Уоррен, назвали использование для этой цели теста ДНК недопустимым и подчеркнули, что Уоррен не является членом племени. Сенатор впоследствии принесла племени извинения.

Трамп много лет издевался над Уоррен, называя ее именем индейской принцессы и героини диснеевских мультфильмов Покахонтас.

Уоррен официально объявила в субботу о выдвижении в президенты.

Уоррен 69 лет, в прошлом она университетский преподаватель юриспруденции. Впервые избрана сенатором от Массачусетса в 2012 году. Ее политические убеждения принято характеризовать как левый популизм.

На данный момент Уоррен одна из наиболее узнаваемых потенциальных кандидатур от демократов, наряду с бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом, последний является ее наиболее вероятным конкурентом на раннем этапе праймериз. Среди тех, кто уже выдвинулся в президенты от демократов или начал подготовку к выдвижению, — сенатор Камала Харрис, член палаты представителей Тулси Габбард, экс-глава кофейной сети Starbucks Говард Шульц , сенатор Кори Букер. В числе потенциальных кандидатов называют экс-конгрессмена Бето О'Рурка, сенатора Кристен Джиллибранд и других.