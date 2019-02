«Я зову ее Покахонтас»: Трамп смеется над кандидатом в президенты Элизабет Уоррен

Дональд Трамп рассказал, что называет сенатора-демократа Элизабет Уоррен «Покахонтас». Президент дразнит возможную соперницу за ее заявления об индейском происхождении. «Будет ли она баллотироваться как первая представительница коренных народов США , — осведомился Трамп в своем Twitter. — Или же спустя 32 года она решила, что это уже не так хорошо срабатывает? Увидимся во время президентской кампании, Лиз!»

Today Elizabeth Warren, sometimes referred to by me as Pocahontas, joined the race for President. Will she run as our first Native American presidential candidate, or has she decided that after 32 years, this is not playing so well anymore? See you on the campaign TRAIL, Liz!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019

В прошлом Уоррен рассказывала о своих индейских корнях, передает РИА Новости . Ее противники считают, что она пользовалась своим происхождением с целью получения льгот и послаблений для представителей коренных меньшинств. Чтобы опровергнуть эти слухи, Уоррен сделала генетический тест, который выявил, что чисто индейский предок (племя чероки) был у нее в шестом-десятом поколении. Если предок-индеец был в десятом поколении, то у Уоррен лишь 1/1024 индейской крови.

Сторонники Уоррен говорят, что тест доказывает ее индейское происхождение, а противники во главе с Трампом утверждают, что у любого среднего американца индейской крови больше. Представители племени чероки не признают Уоррен своей, к тому же они возмущены использованием генетического теста.

Покахонтас — индейская принцесса, а также героиня мультфильма студии Disney. Трамп много лет насмехается над Уоррен, называя ее этим именем.