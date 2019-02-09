Угрозы адмирала США в адрес России назвали началом войны

Начштаба ВМС США Джон Ричардсон призвал перейти к наступлению на Россию Китай : первыми «нанести удар». Поводом для столь воинственной риторики стало то, что Россия «усилила контроль над ключевыми водными магистралями». По мнению наблюдателей, США почувствовали утрату геополитического доминирования и не хотят мириться с новой для них ролью. Как России реагировать на подобные воинственные заявления?

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал перейти к «наступлению» на Россию и Китай. Так он ответил на вопрос заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу (экс-посла США в России) о том, что могут сделать Соединенные Штаты с захватом Россией все больше основных водных путей.

По словам адмирала, после того, как Россия «усилила контроль над ключевыми водными магистралями», для США «пришло время нанести удар первыми». Отметим, что США стали пристально отслеживать действия России в мировых морях. Более того, звучат конкретные призывы к сдерживанию российских кораблей в национальных акваториях.

В конце прошлого года более 40 американских сенаторов обратились к президенту страны Дональду Трампу с призывом «возглавить активную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море» с целью «продемонстрировать поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений и безопасного прохода через Керченский пролив и Азовское море» и «дать отпор чрезмерным притязаниям» России «на суверенитет».

Во время выступления Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье. Адмирал призвал Вашингтон задуматься не только над тем, чтобы «дать отпор», но и над тем, чтобы «надавить» самим в «паре регионов», и было бы «замечательно вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги». «Время от времени игра на белой стороне (шахматной) доски является преимуществом», — заявил американский адмирал.

На слова Ричардсона отреагировали в Совете Федерации . Как заявил сенатор Олег Морозов , подобные призывы чреваты применением оружия и ядерной войной.

«Надавить», «ударить первыми» — это по сути война. Причем без видимых причин. Ибо на фоне военной активности США и НАТО наши действия выглядят как минимальная самооборона», — сказал Морозов РИА «Новости».

Политик отметил, что в современных условиях «любой локальный конфликт между США и Россией чреват применением ядерного оружия и большой войной. По мнению парламентария, подобные заявления можно было бы назвать „бредом сумасшедшего“, если бы не смысл сказанного.

»Остается надеяться, что эти призывы не будут услышаны теми в США, у кого в руках реальная кнопка войны. Нельзя с такой легкостью жонглировать судьбами человечества. Хочется надеяться, что не этот фрик определяет уровень политического мышления в США», — заявил Морозов.

В экспертной среде уверены, что подобными заявлениями США признают потерю своего геополитического доминирования в мире. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев убежден: своей грозной риторикой Ричардсон дезавуируют ранее сделанные заявления о том, что военное укрепление России не соответствует действительности, что это «придумки и фейки кремлевских пропагандистов».

«Многие страны придерживаются позиции, что Россия останется слабой… А тут не какая-то аналитика, а серьезный психологический выпад в публичном пространстве, заявление о том, что мощь России и Китая растет, что Россия серьезным образом вытесняет США и Запад из морских акваторий», — сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркнул, что рост виляния России в акватории Черного моря начался с воссоединения с Крымом в 2014 году. База ВМФ России в Новороссийске не дает таких возможностей, как база Черноморского флота в Севастополе. «Если бы Крым не вернули, то ничего бы этого не было бы. Севастополь — это сильнейшая база и серьезная точка для обеспечения влияния на Черном море», — отметил собеседник.

Присутствие в Средиземном море Россия усилила за счет военно-морской базы в сирийском Тартусе. «Эта база дает нам возможность серьезно укреплять наше геополитическое положение в мире. Это одна из ключевых акваторий для получения различных геополитических преимуществ», — пояснил Перенджиев.

Эксперт напомнил о дискуссиях по поводу разворачивания Россией новых пунктов военно-морского базирования. Переговоры на эту тему ведутся с Египтом. Периодически поднимается вопрос о восстановлении базы во вьетнамском городе Камрань и на Кубе. «Эти разговоры известны Вашингтону и там понимают, что при реализации всех этих проектов США полностью потеряют свое влияние в мире и им придется решать сложнейшие задачи противоборства. Их комфортное положение закончилось… Они вынуждены действовать на равных, что вызывает не только раздражение, но даже психоз», — считает Перенджиев.

«Американским военным не надо быть дебилами. Агрессивные заявления демонстрируют комплекс неполноценности», — сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

Эксперт дал понять, что возможности России позволяют уничтожить и «размазать в пыль» любого агрессора. «Если Ричардсон что-то там запустит, то мы тоже запустим и ко дну пойдет весь американский флот. Те, кто нам угрожает, пусть не забывают, что Россия — ракетно-ядерная держава. У России есть длинная рука — это ракеты „Калибр“, способные доставлять ядерную боеголовку на 2,5 тыс. километров, а обычную — на 1,5 тыс. Через несколько лет у нас будет „Калибр-М“ с дальностью стрельбы 4,5 тыс. километров. Пусть этот Ричардсон учит матчасть, прежде чем вякать с угрозами в адрес Российской Федерации. Это комплекс неполноценности. Человек, уверенный в своих силах, ничего вякать не будет… Плохо, что у Америки такие военные, которые истерят как Дженнифер Псаки (бывший официальный представитель Госдепа ). Энурез мысли и речи — вот диагноз, который можно поставить этому американскому адмиралу», — отрезал Коротченко.

Перенджиев убежден, что России не стоит нервничать в ответ, а, руководствуясь методами классической борьбы, «прихватывать США тепленькими». «В классической борьбе нужно выдержать напор борца, и потом, потихоньку напирая, добиваться победы. Мы спокойно выдерживаем напор и дальше двигаемся, расширяем свое геополитическое влияние. Не надо ничего отвечать американцам, они будут больше нервничать от нашего молчания. Сильная держава меньше говорит, а больше делает. США переходят в новое состояние, не комфортное для себя. Им приходится перестраивать мозги с учетом новых реалий», — подытожил Александр Перенджиев.