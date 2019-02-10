Порошенко предостерег украинцев от хихикающего президента

«Украинцам не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», — заявил он.

В комментариях украинскому лидеру намекнули, что украинцам не нужен президент и главнокомандующий, «одновременно воюющий торгующий с Россией». Кроме того, пользователи написали, что Украине нужен «такой президент, который встанет со своего стула в момент, когда зайдет вице-президент или посол США и уступит ему место».

9 февраля стало известно, что Порошенко допустил многочисленные нарушения в декларации, поданной для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства. В частности, он скрыл от ЦИК землю, бизнес и неуплаченные налоги.

29 января Порошенко официально объявил о намерении участвовать в выборах главы государства. Кроме него ЦИК зарегистрировал еще 43 кандидата, что стало рекордом. По данным опросов, нынешний президент не является самым популярным из них: его обгоняют Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.