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Порошенко предостерег украинцев от хихикающего президента 

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Петр Порошенко заявил, что Украине не нужен президент, который будет «хихикать» с Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter.
«Украинцам не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», — заявил он.
В комментариях украинскому лидеру намекнули, что украинцам не нужен президент и главнокомандующий, «одновременно воюющий торгующий с Россией». Кроме того, пользователи написали, что Украине нужен «такой президент, который встанет со своего стула в момент, когда зайдет вице-президент или посол США и уступит ему место».
9 февраля стало известно, что Порошенко допустил многочисленные нарушения в декларации, поданной для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства. В частности, он скрыл от ЦИК землю, бизнес и неуплаченные налоги.
29 января Порошенко официально объявил о намерении участвовать в выборах главы государства. Кроме него ЦИК зарегистрировал еще 43 кандидата, что стало рекордом. По данным опросов, нынешний президент не является самым популярным из них: его обгоняют Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Центризбирком России
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