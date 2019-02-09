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Дипломатов в ЕС предупредили о высокой шпионской угрозе 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Mission of Russia EU/Global Look Pres
Европейская служба внешнеполитической деятельности предупредила работающих в Брюсселе дипломатов о повышенной шпионской угрозе. По данным ведомства, наиболее активно агентурной деятельностью в Брюсселе занимаются Китай, Россия, США и Марокко.
Так, газета Die Welt со ссылкой на собственные источники приводит сведения, согласно которым «в европейской столице находятся около 250 китайских и 200 российских шпионов». Эксперты призвали в этой связи дипломатов ЕС сохранять повышенную бдительность и в качестве одной из мер предосторожности рекомендовали не ходить в ряд заведений, расположенных в деловом квартале города.
Ранее News.ru писал о том, что подозреваемый российскими силовиками в шпионаже Пол Уилан мог искать курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях содержалась на переданной ему флеш-карте.
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В мире , Европа , ЕС , Die Welt , Брюссель , Китай , Марокко , США
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