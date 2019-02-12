Сирия призвала страны коалиции США выйти из неё

МИД Сирии призвал страны международной коалиции под руководством США выйти из неё. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«Сирийская Арабская Республика призывает страны, замешанные в этой коалиции, пересмотреть вопрос их участия в актах агрессии против Сирии и регулярных преступлениях коалиции против сирийского народа, выйти из плавильного котла провокаций, политического и экономического давления США», — приводит пресс-служба сирийского МИД текст писем, направленных Генсеку ООН и главе СБ ООН.

В ведомстве также призвали страны коалиции США «работать над уважением принципов международного права и устава ООН, в первую очередь прекратив преступную агрессию» и потребовали от коалиции уважать суверенитет САР и прекратить нарушения международного гуманитарного права.