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Сирия призвала страны коалиции США выйти из неё 

RT на русском + ещё 36 12 февраля 2019
Фото: Reuters
МИД Сирии призвал страны международной коалиции под руководством США выйти из неё. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
«Сирийская Арабская Республика призывает страны, замешанные в этой коалиции, пересмотреть вопрос их участия в актах агрессии против Сирии и регулярных преступлениях коалиции против сирийского народа, выйти из плавильного котла провокаций, политического и экономического давления США», — приводит пресс-служба сирийского МИД текст писем, направленных Генсеку ООН и главе СБ ООН.
В ведомстве также призвали страны коалиции США «работать над уважением принципов международного права и устава ООН, в первую очередь прекратив преступную агрессию» и потребовали от коалиции уважать суверенитет САР и прекратить нарушения международного гуманитарного права.
Ранее SANA сообщало, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по населённому пункту Аль-Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли 16 человек.
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В мире , Ближний Восток , МИД , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , ИА SANA , Сирия , США
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