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На западе Украины обстреляли офис местной радиостанции 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Радиостанция "Калуш ФМ" в украинском городе Калуш Ивано-Франковской области сообщила, что неизвестный в пятницу обстрелял ее офис, вероятно, из пневматического оружия.
"В офисе "Калуш ФМ" на площади Героев произошло ЧП. Сегодня, 8 февраля, неизвестный обстрелял офис радиостанции "Калуш ФМ". Мужчина, скорее всего, стрелял из пневматического оружия, начал стрельбу в 11.40 (12.40 мск). Стрелял прицельно в окно студии, где именно в это время записывала программу ведущая Зина Сваровски", — говорится в сообщении на сайте радиостанции.
По информации сотрудников радиостанции, выстрелы продолжались более 15 минут. За это время в окно попали около 10 пуль, хотя их, скорее всего, было больше. Стрелявшего видели на улице между зданием "Перчатки" и руинами кинотеатра "Возрождение". До приезда полиции он сбежал. При этом он угрожал оружием женщине, которая сделала ему замечание.
"Полиция приехала через 15 минут после вызова. Сейчас полицейские общаются с владельцами магазинов на площади Героев, чтобы получить видео с камер видеонаблюдения", — добавили на радиостанции.
Отмечается, что мотивы, по которым стреляли в окна радиостанции "Калуш ФМ", пока неизвестны.
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В мире , Украина , Калуш
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