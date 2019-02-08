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Путин уволил девять генералов
Путин уволил девять генералов

Лидер ИГ избежал смерти от предательства своих бойцов 

News.ru 1 час назад
Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лидеру непризнанного «Исламского государства» (запрещено в РФ) Абу Бакр аль-Багдади удалось избежать покушение на свою жизнь, организованное иностранными боевиками его группировки.
По данным сирийской разведки, 10 января в деревне близ города Хаджин произошла перестрелка между иностранными наёмниками ИГ и телохранителями Абу Бакр аль-Багдади. Первые, как сообщает The Guardian, предприняли попытку убить главу группировки. Большая часть заговорщиков была уничтожена, однако организатору покушения Абу Муата аль-Джазайри, считавшемуся ветераном в кругах боевиков, которому Абу Бакр аль-Багдади очень доверял, удалось скрыться. За его голову джихадистскими группировками назначена награда.
Ранее News.ru писал о том, что на северо-западе Афганистана, в уезде Чорбулак провинции Балх, в результате совместной спецоперации правительственных войск, МВД и спецслужб ликвидирован 51 боевик, ещё 15 ранены.
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В мире , Ближний Восток , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство , МВД
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