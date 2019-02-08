ООН призвала Россию прекратить борьбу с свободой совести

ООН опубликовала заявление Верховного комиссара организации по правам человека Мишель Бачелет в связи с осуждением в России христианина Денниса Кристенсена.

«Строгий приговор, вынесенный Кристенсену, создает опасный прецедент и фактически криминализирует право на свободу религии или убеждений для "Свидетелей Иеговы" в России — в нарушение обязательств государства по Международному пакту о гражданских и политических правах», — отмечается в тексте.

Руководство страны призвали пересмотреть положения закона о борьбе с экстремизмом так, чтобы это понятие перестало быть расплывчатым и содержало в себе элемент насилия или ненависти.

«Мы также призываем власти снять обвинения и освободить всех задержанных за осуществление их прав на свободу религии или убеждений, свободу мнений и выражения мнений, а также право на свободу мирных собраний и ассоциаций», — заключила Бачелет.

7 февраля в Кремле заявили, что осужденный в Орле датчанин Деннис Кристинсен знал, что работает на организацию «Свидетели Иеговы», признанную экстремистской и запрещенную на территории страны, а «незнание закона не освобождает от ответственности».

6 февраля Кристенсена приговорили к шести годам колонии. Суд признал его фактическим руководителем и духовным лидером орловской общины иеговистов.

Датчанин находится под арестом с мая 2017 года. Он стал первым представителем этой церкви, привлеченным к уголовной ответственности. С тех пор, отметили в ООН, уголовные дела были возбуждены в отношении более сотни его единоверцев.