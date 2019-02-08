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ООН призвала Россию прекратить борьбу с свободой совести 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Fabrice Coffrini / Reuters
ООН опубликовала заявление Верховного комиссара организации по правам человека Мишель Бачелет в связи с осуждением в России христианина Денниса Кристенсена.
«Строгий приговор, вынесенный Кристенсену, создает опасный прецедент и фактически криминализирует право на свободу религии или убеждений для "Свидетелей Иеговы" в России — в нарушение обязательств государства по Международному пакту о гражданских и политических правах», — отмечается в тексте.
Руководство страны призвали пересмотреть положения закона о борьбе с экстремизмом так, чтобы это понятие перестало быть расплывчатым и содержало в себе элемент насилия или ненависти.
«Мы также призываем власти снять обвинения и освободить всех задержанных за осуществление их прав на свободу религии или убеждений, свободу мнений и выражения мнений, а также право на свободу мирных собраний и ассоциаций», — заключила Бачелет.
7 февраля в Кремле заявили, что осужденный в Орле датчанин Деннис Кристинсен знал, что работает на организацию «Свидетели Иеговы», признанную экстремистской и запрещенную на территории страны, а «незнание закона не освобождает от ответственности».
6 февраля Кристенсена приговорили к шести годам колонии. Суд признал его фактическим руководителем и духовным лидером орловской общины иеговистов.
Датчанин находится под арестом с мая 2017 года. Он стал первым представителем этой церкви, привлеченным к уголовной ответственности. С тех пор, отметили в ООН, уголовные дела были возбуждены в отношении более сотни его единоверцев.
В декабре сообщалось, что на встрече с правозащитниками президент России Владимир Путин назвал «Свидетелей Иеговы» христианами, а обвинение их в экстремизме — чушью.
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Комментарии3
В мире , Политика , Мишель Бачелет , Владимир Путин , ООН , Свидетели Иеговы
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