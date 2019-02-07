США в ситуации вокруг Венесуэлы заботятся о своих интересах, заявили в МИД

"Никакой заботы о демократических ценностях, тем более о народе Венесуэлы на самом деле нет, есть желание сменить режим, цели соответствующие — геополитические, в том числе и внутриполитические, и внешнеполитические", — сказала Захарова в четверг во время брифинга.

По ее словам, "схема и лекала" прежние — такого рода планы реализовывались во многих частях света, приводя к катастрофическим последствиям, а в некоторых странах, как в Сирии, он были предотвращены, хотя сценарий там готовился такой же: режим должен быть сменен, потому что народ не может жить с этим руководством.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью телеканалу CBS , что рассматривает отправку американских военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро , избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.