Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США в ситуации вокруг Венесуэлы заботятся о своих интересах, заявили в МИД 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
США в ситуации вокруг Венесуэлы заботятся не о демократии и населении этой страны, а о своих геополитических интересах, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Никакой заботы о демократических ценностях, тем более о народе Венесуэлы на самом деле нет, есть желание сменить режим, цели соответствующие — геополитические, в том числе и внутриполитические, и внешнеполитические", — сказала Захарова в четверг во время брифинга.
По ее словам, "схема и лекала" прежние — такого рода планы реализовывались во многих частях света, приводя к катастрофическим последствиям, а в некоторых странах, как в Сирии, он были предотвращены, хотя сценарий там готовился такой же: режим должен быть сменен, потому что народ не может жить с этим руководством.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью телеканалу CBS, что рассматривает отправку американских военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
Последние новости
Стена на границе России и Украины "уменьшилась" В Австралии учат давить русское в себе Ученые объяснили, почему опасно "сидеть у телевизора"
Комментарии
В мире , США , Николас Мадуро , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , CBS , Венесуэла
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Панин покидает «немытую Россию, страну рабов»
Шоу-бизнес Другое
Скандал с Собчак и Виторганом получил развязку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение