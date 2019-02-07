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Киев сократил подачу воды в ЛНР 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
Фото: РИА Новости
На Петровской насосной станции, расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, остановлена работа, из-за чего подача воды в девять населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР) сокращена на 60%, сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
Из сообщения МЧС следует, что 6 февраля «аварийно остановлена Петровская насосная станция второго подъема, вследствие чего сокращена подача воды на 60% в девять населенных пунктов Славяносербского района», передает РИА «Новости».
По данным ведомства, водоснабжение будет производиться из собственных источников Луганска.
Отмечается, что на 8 февраля «запланировано обследование водовода на линии соприкосновения совместно со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и саперной группой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня».
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) — это единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды самопровозглашенная республика получает автономно от Киева.
Напомним, в октябре Киев прекратил подачу воды в три города ЛНР.
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