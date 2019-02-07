Киев сократил подачу воды в ЛНР

На Петровской насосной станции, расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, остановлена работа, из-за чего подача воды в девять населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР) сокращена на 60%, сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Из сообщения МЧС следует, что 6 февраля «аварийно остановлена Петровская насосная станция второго подъема, вследствие чего сокращена подача воды на 60% в девять населенных пунктов Славяносербского района», передает РИА «Новости».

По данным ведомства, водоснабжение будет производиться из собственных источников Луганска.

Отмечается, что на 8 февраля «запланировано обследование водовода на линии соприкосновения совместно со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и саперной группой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня».

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) — это единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды самопровозглашенная республика получает автономно от Киева.

Напомним, в октябре Киев прекратил подачу воды в три города ЛНР.