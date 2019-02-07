NHK: СССР хотел отдать Японии два острова Южных Курил

Советские власти разрабатывали в 1955 году план по передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на секретный документ ЦК КПСС

На телеканале рассказали, что в распоряжение журналистов попал документ под названием "Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений". В нем якобы идет речь о том, что если отношения стран начнут развиваться "благоприятно", то советская сторона могла бы передать Японии два острова Южных Курил.

При этом в документе подчеркивается, что японская сторона должна была отказаться от размещения иностранных военных баз на островах. Составители документа также отмечали, что передача Шикотана и Хабомаи поможет усилить влияние СССР на Японию и ослабить связи азиатской страны с США.

Ранее японские СМИ называли Курилы идеальным местом для ракет США.