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NHK: СССР хотел отдать Японии два острова Южных Курил 

Газета.Ru
Советские власти разрабатывали в 1955 году план по передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на секретный документ ЦК КПСС.
На телеканале рассказали, что в распоряжение журналистов попал документ под названием "Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений". В нем якобы идет речь о том, что если отношения стран начнут развиваться "благоприятно", то советская сторона могла бы передать Японии два острова Южных Курил.
При этом в документе подчеркивается, что японская сторона должна была отказаться от размещения иностранных военных баз на островах. Составители документа также отмечали, что передача Шикотана и Хабомаи поможет усилить влияние СССР на Японию и ослабить связи азиатской страны с США.
Ранее японские СМИ называли Курилы идеальным местом для ракет США.
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