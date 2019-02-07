Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети

Найден третий отравитель Скрипалей 

Рамблер + ещё 12 7 часов назад
Российский разведчик, якобы участвовавший в отравлении в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля, не покинул Великобританию, сообщает The Telegraph.
В марте 2018 года Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе нервно-паралитическим веществом. Спустя несколько месяцев власти Великобритании обвинили в покушении на их жизни якобы сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Руслана Боширова и Александра Петрова.
Полиция Солсбери рассказала, в каком состоянии нашла Скрипалей
По данным The Telegraph, якобы участвовавший в отравлении Скрипалей коллега Боширова и Петрова Сергей Федотов, в отличие от остальных, так и не покинул Соединенное Королевство — отменил регистрацию на рейс в Москву незадолго до вылета.
Впервые о возможной причастности человека по имени Сергей Федотов к отравлению Скрипалей сообщила осенью 2018-го «Фонтанка». Тогда издание писало, что военный разведчик покинул Великобританию вместе с Петровым и Бошировым в день совершения преступления.
Комментарии65
В мире , Видео , Сергей Федотов , Сергей Скрипаль , Александр Петров , Генштаб , Фонтанка.Ру , Daily Telegraph , Великобритания
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Найден третий отравитель Скрипалей
В мире
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
В мире
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Юмориста затравили из-за предсказания смерти Децла
Шоу-бизнес
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение