Найден третий отравитель Скрипалей 

Российский разведчик, якобы участвовавший в отравлении в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля, не покинул Великобританию, сообщает The Telegraph.
В марте 2018 года Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе нервно-паралитическим веществом. Спустя несколько месяцев власти Великобритании обвинили в покушении на их жизни якобы сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Руслана Боширова и Александра Петрова.
По данным The Telegraph, якобы участвовавший в отравлении Скрипалей коллега Боширова и Петрова Сергей Федотов, в отличие от остальных, так и не покинул Соединенное Королевство — отменил регистрацию на рейс в Москву незадолго до вылета.
Впервые о возможной причастности человека по имени Сергей Федотов к отравлению Скрипалей сообщила осенью 2018-го «Фонтанка». Тогда издание писало, что военный разведчик покинул Великобританию вместе с Петровым и Бошировым в день совершения преступления.