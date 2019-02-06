«Глупость не имеет пределов»: Киев испугался роликов Москвы

США, Грузия и Украина. Москве назвали обвинение со стороны Киева в использовании YouTube для ограничения свободы слова глупостью и указали на создание украинской властью альтернативной реальности в информационном пространстве, призванной скрыть от украинцев реальный кризис в стране. Ранее Совет Безопасности ООН поддержал план России , предполагающий создание рабочей группы по кибербезопасности. Против документа проголосовали Великобритания

Дмитрия Белика. Обвинение России со стороны министерства информационной политики Украины в использовании видеохостинга YouTube для ограничения свободы слова и преследования украинцев является уже не ложью, а просто глупостью на государственном уровне, приводит RT комментарий депутата Госдумы

«Даже ложь имеет пределы, но глупость, видимо, нет. Заявление Министерства информационной политики Украины вышло за границы здравого смысла. Судя по всему, официальный Киев исчерпал перечень претензий и перешел на экзотические обвинения. Теперь Россия виновата «в преследовании украинцев» в YouTube», — указал депутат.

При этом он задался вопросом, что именно имел в ввиду Киев под такой формулировкой.

«Какие ролики так испугали чиновников Министерства информполитики? Может быть, информация о том, что в 2019 году Украина выплатит МВФ 6 млрд долларов? Точнее, выплатили простые украинцы, доведенные до обнищания, а власть транши разворовала, и в этом году народ должен скинуться по $150, чтобы вернуть деньги МВФ», — предположил парламентарий.

По его словам, этим и другими подобными заявлениями украинская власть хочет скрыть от простых украинцев видеосюжеты про неурядицы в стране.

«Они загоняют информационное поле Украины в свои рамки «свободы слова», в которых молочные реки и кисельные берега, Украина в ЕС и НАТО, транши льются рекой, а Порошенко пожизненно избран президентом

этого «благословенного края». Надо ли говорить, что такая низкопробная пропаганда разбивается о реальность, которую видят украинцы, отключив телевизор и YouTube, просто выйдя из своего дома или увидев сумму долга за коммунальные услуги», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

В искомом сообщении Киев заявил о «фактах преследования граждан Украины Российской Федерацией и попытки злоупотребления российской стороной инструментами сервиса видеохостинга YouTube с целью ограничения свободы слова».

«К МИП обратилось ИА «Центр журналистских расследований», видеоматериал которого о незаконном задержании крымского правозащитника Эмира Усеина-Куку может быть заблокирован на YouTube по инициативе Федеральной службы РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (« Роскомнадзор »)», — указывалось в комментарии украинского ведомства.

Двумя неделями ранее на съемочную группу проекта «Стоп коррупции» было совершено нападение в Киеве. Это произошло во время съемок добычи печка в Выдубичах, куда приехали журналисты и двое правозащитников. На месте добычи песка находились вооруженные молодые люди, которые охраняли грузовики с ворованным песком.

«Бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют», — заявил координатор проекта Роман Бочкала.

Он добавил, что один из журналистов лишился зуба, у оператора — гематома на затылке и провалы в памяти. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль съемочной группы и забрали сумку, в которой находились деньги и документы. В настоящее время расследованием инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов

В декабре прошлого года Совет Безопасности ООН поддержал план России, предполагающий создание рабочей группы по кибербезопасности.

За принятие российской резолюции проголосовали 119 стран, против были 46, 14 — воздержались. В числе проголосовавших против документа были Великобритания, США, Грузия и Украина.

Документ предполагает создание с 2019 года рабочей группы, действующей на основе консенсуса, с целью выработать нормы и принципы поведения стран в киберпространстве.

Месяцем ранее хакеры сообщества Anonymous выложили в Сеть документы программы «гибридной войны» министерства иностранных дел Великобритании против России под названием «Интегральная инициатива», передает НСН.

Из документов следует, что Лондон тратит 2 млн фунтов стерлингов в год на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс, в том числе в соцсетях. Выделение средств предусмотрено до марта 2019 года, передает ФАН.

Кроме того, среди адресатов британских денег за подрывную работу против России названы российский Сахаровский центр, а также немецкий Фонд Конрада Аденауэра

Вокруг последнего в 2015 году разразился скандал в связи с финансированием активистов «Евромайдана» и украинских некоммерческих организаций, в задачи которых входило создание «правильного» мнения о гражданском конфликте на территории Донбасса.