«Меня кинули как лоха»: Янукович раскрыл обман Запада

Москве состоялась пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича , который на территории своей страны приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену. Ожидалось, что Янукович обсудит с журналистами решение суда, однако центральной темой его речи оказались выборы президента Украины, последствия Майдана, причины политического кризиса в стране и предательство со стороны Европы.

В Москве состоялась пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича. 24 января Оболонский суд Киева признал его виновным по делу о госизмене и заочно приговорил к 13 годам тюремного заключения. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания политика — оно до сих пор не произошло, поскольку экс-президент с 2014 года находится на территории России

Ожидалось, что именно решение суда станет центральной темой пресс-конференции. Однако Янукович предпочел обсудить политическую ситуацию на Украине, которая сложилась в преддверии президентских выборов.

Янукович начал свою вступительную речь со слов о том, что в Россию он вернулся всего несколько дней назад. Экс-президент Украины выезжал из страны на лечение. Известно, что он, играя в теннис, получил повреждения, после чего перенес операцию. Этим же адвокат Януковича объяснил отсутствие своего клиента в суде.

Затем экс-президент сразу перешел к обсуждению ситуации на Украине. Он выразил уверенность в том, что революции не несут благо государствам и жителям, проживающим на их территориях. Революция, по словам Януковича, приводит только к разрушениям, ухудшению жизней и ненависти. Также Янукович отметил: то, что произошло на Украине за последнее время, — это самые черные страницы в истории страны.

«Прошедшие пять лет после 2014 года, после государственного переворота я оцениваю как самые черные страницы в жизни Украины за годы независимого государства. Все, что произошло на Украине после госпереворота, не могло присниться ни в каком страшном сне, я думаю, многим жителям не только Украины, но и тем, которые были тесно связаны с Украиной», — сказал Янукович.

В своей речи бывший президент также прокомментировал и предоставление автокефалии Украинской православной церкви . Янукович резко осудил вмешательство государства в религиозную жизнь.

«Категорически нельзя было вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства. На протяжении всей истории независимой Украины никто из президентов не позволял себе вмешиваться в дела церкви», — отметил он.

Пожалуй, главное заявление экс-президент Украины сделал уже в конце своей вступительной речи. Перейдя к выборам президента, Янукович подчеркнул, что нынешний лидер Украины Петр Порошенко не сможет одержать победу без фальсификаций.

«Честно победить на этих выборах Порошенко не способен. У него такой поддержки нет. А если он пойдет на фальсификацию выборов, я бы хотел обратиться ко всем международным наблюдателям, чтобы этого не допустить», — заявил он.

Впрочем, когда Януковича спросили, кого он поддерживает на выборах, политик ответил, что еще не ознакомился с кандидатами и их программами.

В целом риторика Януковича была однозначно негативной по отношению к действующей в стране власти, что, впрочем, не вызывает удивления. О своем суде во вступительной речи он не стал говорить вовсе. Правда, все же ответил на вопрос журналиста о справедливости вынесенного ему приговора.

«Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которые было на суд, оно было беспрецедентное.

Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушения криминально-процессуального кодекса. Все построено на лжи и на ненависти», — коротко сказал бывший президент.

Обсуждая сложившуюся на Украине политическую обстановку, он неоднократно заявлял о падении доходов населения и росте цен, массовой эмиграции и военном конфликте в Донбассе. Проблема, по мнению Януковича, состоит в том, что правительство Украины не думает о своих гражданах.

Экс-президент даже рассказал, что нужно сделать для урегулирования политического кризиса. Первым делом, заметил Янукович, необходимо установить мир на территории страны. К власти, по его словам, должны прийти профессионалы, которые «способны чувствовать боль людей».

«Нужно сесть за стол переговоров с гражданами Украины, которые проживают в Донбассе Порошенко обязан принять решение и сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, жителями Украины. И это путь к решению этого конфликта, уверен в этом», — сказал он.

Интересным стало заявление Януковича о Соглашении об урегулировании политического кризиса на Украине, которое было подписано 21 февраля 2014 года между ним и представителями оппозиции. Виктор Янукович заявил, что Польша, Германия и Франция, выступившие как гарант соглашения, не выполнили свои обязательства, что и привело Украину к обострению кризиса.

«21 февраля они подписали это соглашение, и в тот же день вооруженные молодчики захватывали уже президентскую резиденцию и правительственные здания. А на следующий день европейские страны одобрили это, — отметил Янукович на пресс-конференции. — Ответственность на них лежит, никто с них ее не снимал и не снимет».

Он также рассказал, что уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин , представлявший Россию при заключении соглашения, усомнился в том, что европейские лидеры выполнят свои обязательства.

«К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают, меня кинули как лоха», — заявил Янукович.

Не обошлось и без упоминания Виктора Медведчука , председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа». 5 февраля против него было возбуждено уголовное дело на Украине по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Госизмена». Виктор Янукович заявил, что обладает информацией о том, что в Киеве готовится покушение на Медведчука.

«У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, — поделился экс-президент. — Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти».

Янукович также заявил о своей готовности выступить как посредник в переговорах по вопросу обмена пленных в Донбассе.

«Я готов проявить инициативу, — заявил он. — Если меня слышит [Петр] Порошенко, если у него есть желание решить эту проблему, то я готов инициировать этот вопрос. При необходимости я готов переговорить с Путиным, если будет такая инициатива с украинской стороны, я готов обсудить это предложение».

Правда, при этом он подчеркнул, что обменивать пленных надо по принципу «всех на всех». «Это не рынок, — считает бывший президент. — Вопрос один [к Порошенко]: готов „всех на всех?“