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Рада одобрила переименование Днепропетровской области 

News.ru + ещё 11 5 часов назад
Фото: lisinkij/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0
Верховная рада Украины одобрила законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Его направили в Конституционный суд страны для получения заключения на соответствие основному закону.
Как сообщается на сайте парламента, законопроект поддержали 240 депутатов. В ноябре 2018 года Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую, но его поддержали только 144 депутата.
Ранее News.ru писал, что спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал подробности строительства комплекса пограничных сооружений «Стена» на границе с Россией. Он сообщил, что готовность сооружений в настоящее время составляет 30%, а в некоторых областях, например в Харьковской, уровень контроля над границей составляет практически 100%. При этом в ноябре 2018 года глава Минобороны Украины Арсен Аваков заявлял, что работы по этому проекту выполнены уже на 47%. Таким образом, степень готовности проекта оказалась на 17% меньше.
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Комментарии4
В мире , Украина , Олег Слободян , Арсен Аваков , Министерство обороны , Верховная Рада
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