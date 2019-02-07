Рада одобрила переименование Днепропетровской области

Верховная рада Украины одобрила законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Его направили в Конституционный суд страны для получения заключения на соответствие основному закону.

Как сообщается на сайте парламента, законопроект поддержали 240 депутатов. В ноябре 2018 года Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую, но его поддержали только 144 депутата.