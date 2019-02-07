У принца Чарльза объявился «внебрачный сын»

Житель Австралии , 52-летний Саймон Доранте-Дэй, утверждает, что его родители — 70-летний принц Чарльз и его нынешняя супруга 71-летняя Камилла Паркер-Боулз. По словам мужчины, он родился 5 апреля 1966 года в маленьком городке графства Гемпшир, когда его родители были тайными любовниками. Об этом Доранте-Дэй рассказал в интервью изданию New Idea.

По словам мужчины, в 1,5 года он был отдан на усыновление — мальчика взяли местные жители Карен и Дэвид Дэй. Приемные бабушка и дедушка Саймона в то время якобы работали на королеву Елизавету II и принца Филиппа. По утверждениям самого Саймона, именно бабушка, раскрыла ему тайну его рождения.

Несмотря на то, что в свидетельстве о рождении мужчины указаны имена других биологических родителей, Доранте-Дэй утверждает, что документ является поддельным. В качестве доказательства своих слов он опубликовал личную фотографию в юности, на которой многие увидели его сходство с сыном Камиллы Томом Паркером Боулзом, который родился в 1974 году в первом браке герцогини Корнульской.

Также Доранте-Дэй рассказал, что первая жена Чарльза, принцесса Диана, знала о его существовании. Она даже собиралась предать этот факт огласке, отметил мужчина, но не успела, так как в 1997 году погибла в автокатастрофе.