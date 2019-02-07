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У принца Чарльза объявился «внебрачный сын» 

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Фото: Reuters
Житель Австралии, 52-летний Саймон Доранте-Дэй, утверждает, что его родители — 70-летний принц Чарльз и его нынешняя супруга 71-летняя Камилла Паркер-Боулз. По словам мужчины, он родился 5 апреля 1966 года в маленьком городке графства Гемпшир, когда его родители были тайными любовниками. Об этом Доранте-Дэй рассказал в интервью изданию New Idea.
По словам мужчины, в 1,5 года он был отдан на усыновление — мальчика взяли местные жители Карен и Дэвид Дэй. Приемные бабушка и дедушка Саймона в то время якобы работали на королеву Елизавету II и принца Филиппа. По утверждениям самого Саймона, именно бабушка, раскрыла ему тайну его рождения.
Несмотря на то, что в свидетельстве о рождении мужчины указаны имена других биологических родителей, Доранте-Дэй утверждает, что документ является поддельным. В качестве доказательства своих слов он опубликовал личную фотографию в юности, на которой многие увидели его сходство с сыном Камиллы Томом Паркером Боулзом, который родился в 1974 году в первом браке герцогини Корнульской.
Также Доранте-Дэй рассказал, что первая жена Чарльза, принцесса Диана, знала о его существовании. Она даже собиралась предать этот факт огласке, отметил мужчина, но не успела, так как в 1997 году погибла в автокатастрофе.
Принц Чарльз и Камилла встретились в 1970 году. В 1981 году Чарльз женился на Диане Спенсер, но позже возобновил роман с Камиллой. В 1996 году Чарльз и Диана развелись, но на Камилле сын Елизаветы II женился только в 2005 году. По официальным данным, совместных детей у пары нет.
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Комментарии
В мире , Елизавета II , Том Паркер , Чарльз Виндзор , Австралия
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