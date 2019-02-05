Россияне объяснили жонглирование детьми видом йоги

Пара из России , задержанная в Куала-Лумпуре за жонглирование 6-месячным младенцем, отпущена на свободу и ожидает депортации, пишет «МК».

28-летний Михаил Бондарук и 27-летняя Екатерина Шихманова объяснили, что не желали причинить вред своему ребенку. По их словам, снятое на видео представление — это динамическая йога, которая помогает детям расти и развиваться.

Как выяснило издание, Михаил и Екатерина много лет путешествуют по миру. Михаил — музыкант, зарабатывает на жизнь уличными концертами. Екатерина — художница, рисует так называемые «энергетические картины». Часть из них продает, часть дарит.

Оба они вегетарианцы, увлекаются философией и йогой и предпочитают ходить босиком.

В Малайзию россияне прилетели 1 февраля рейсом из Таиланда.

Накануне стало известно о задержании в Малайзии мужчины и женщины из России, жонглировавших ребенком на улицах Куала-Лумпура. В полицию обратились прохожие, которые увидели, как молодой человек подкидывает и ловит 6-месячного младенца, держа его за ноги.