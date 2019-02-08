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Mail: Британия нашла еще двух «отравителей» Скрипалей 

Газета.Ru + ещё 64 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Британские правоохранительные органы полагают, что в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии помимо "агентов" Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова участвовали еще два россиянина. Об этом пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на высокопоставленные источники в полиции.
По данным издания, полиция Британии представит доказательства об участии еще двух россиян в отравлении Скрипалей в течение "нескольких недель". Также источники рассказали таблоиду, что россияне приехали в страну по туристической визе и в настоящее время находятся в России. Отмечается, что они путешествовали отдельно от Петрова и Боширова и их роль в отравлении "гораздо меньше".
Ранее газета The Telegraph сообщала, что третий "отравитель" Скрипалей, Федотов, после покушения оставался в Британии.
4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.
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Комментарии16
В мире , Происшествия , Сергей Федотов , Сергей Скрипаль , Александр Петров , ГРУ , МВД , Daily Mail , Daily Telegraph
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