Mail: Британия нашла еще двух «отравителей» Скрипалей

По данным издания, полиция Британии представит доказательства об участии еще двух россиян в отравлении Скрипалей в течение "нескольких недель". Также источники рассказали таблоиду, что россияне приехали в страну по туристической визе и в настоящее время находятся в России. Отмечается, что они путешествовали отдельно от Петрова и Боширова и их роль в отравлении "гораздо меньше".

Ранее газета The Telegraph сообщала, что третий "отравитель" Скрипалей, Федотов, после покушения оставался в Британии.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.