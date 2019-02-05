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"Кошмар НАТО", громкое обещание Порошенко и другие события дня
"Кошмар НАТО", громкое обещание Порошенко и другие события дня

Посольство США призвало наказать разбивших «скамью Клинтона» в Минске 

РИА Новости + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Посольство США просит власти Белоруссии привлечь к ответственности вандалов, которые уничтожили мемориальную скамью, установленную в урочище Куропаты четверть века назад во время визита тогдашнего американского президента Билла Клинтона.
В урочище Куропаты на северо-востоке Минска находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий. По различным оценкам, в годы репрессий здесь расстреляли от 30 тысяч до 200 тысяч человек. В урочище находится "скамья Клинтона" — гранитная плита с надписью "От народа США народу Беларуси во имя памяти". Ее установили в 1994 году во время визита Клинтона в Белоруссию. Скамью неоднократно атаковали вандалы и реставрировали.
"Посольство США в Минске глубоко обеспокоено уничтожением 1 февраля мемориальной скамейки, установленной в Куропатах в дар белорусскому народу президентом Биллом Клинтоном 25 лет назад. Мы призываем белорусские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности", — говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
В посольстве заявили, что произошедшее "вызывает отвращение у граждан и властей Беларуси".
"Уничтожение скамейки не отразится на поддержке со стороны США независимости и суверенитета Беларуси, а также той конструктивной роли, которую Беларусь играет в регионе", — подчеркивается в заявлении.
В дипмиссии считают, что "вандалы могут уничтожить скамейку, но не то, что она олицетворяет".
"Место для размышлений для посетителей Куропат, скамейка символизирует такие общие ценности, как решительное противостояние тирании и террору и надежду, что события, которые произошли здесь 80 лет назад, больше нигде и никогда не повторятся", — подчеркнули в посольстве.
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В мире , США , Билл Клинтон , Минск
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