Климкин призвал «перезагрузить» Донбасс

«Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением — ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем», — заявил Климкин.

По его словам, «забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине».

Ранее Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе Мартина Сайдика не содержит принципиально новых предложений и требует доработки.