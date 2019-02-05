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Климкин призвал «перезагрузить» Донбасс 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью «ЛИГАБизнесИнформ», что необходимо «перезагрузить» Донбасс.
«Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением — ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем», — заявил Климкин.
По его словам, «забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине».
Ранее Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе Мартина Сайдика не содержит принципиально новых предложений и требует доработки.
14 января Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе.
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В мире , Украина , Павел Климкин , Александр Лукашенко , ОБСЕ
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