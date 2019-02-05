В Париже на акции протеста начались беспорядки

Беспорядки начались на акции протеста в Париже, группа молодых людей, скрывающих лица за масками, разбила витрины банка и одного из ресторанов сети быстрого питания Mcdonald's на улице Риволи, передает корреспондент РИА Новости

Хулиганы также подожгли банкомат, разгромили пункт обмена валют.

Полиции в этот момент рядом не было.

В настоящее время видны усиленные наряды правоохранительных органов , которых провоцируют протестующие, выкрикивая в их адрес оскорбления и бросая камни.

Акция, организованная французскими профсоюзами, к которой впервые присоединились "желтые жилеты", началась после 14.00 (16.00 мск) во французской столице.

В числе требований участников акции — повышение минимальной оплаты труда на 20%, равная зарплата для женщин и мужчин, проведение налоговой реформы, развитие государственных служб, справедливая экологическая реформа.