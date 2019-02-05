Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Париже на акции протеста начались беспорядки 

РИА Новости + ещё 4 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Беспорядки начались на акции протеста в Париже, группа молодых людей, скрывающих лица за масками, разбила витрины банка и одного из ресторанов сети быстрого питания Mcdonald's на улице Риволи, передает корреспондент РИА Новости.
Хулиганы также подожгли банкомат, разгромили пункт обмена валют.
Полиции в этот момент рядом не было.
В настоящее время видны усиленные наряды правоохранительных органов, которых провоцируют протестующие, выкрикивая в их адрес оскорбления и бросая камни.
Акция, организованная французскими профсоюзами, к которой впервые присоединились "желтые жилеты", началась после 14.00 (16.00 мск) во французской столице.
В числе требований участников акции — повышение минимальной оплаты труда на 20%, равная зарплата для женщин и мужчин, проведение налоговой реформы, развитие государственных служб, справедливая экологическая реформа.
Последние новости
На Украине рассказали, как Запад обманул Киев Как возвращение Крыма в Россию помогло раскрыть убийство мэра Копейска Утомленные рынком: авиакомпании опять требуют повышения цен на билеты
В мире , Европа , МВД , РИА Новости
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Шойгу озвучил ответ России на действия США
Оружие Армия
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Омичка наконец-то «переехала» из СССР в Россию
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение