Казахстан пытается не допустить повторения «крымской весны»

Власти Казахстана пытаются не допустить так называемый «крымский сценарий» в северных областях, населённых преимущественно русскими, и постепенно увеличивают долю этнических казахов за счёт программы переселения граждан из южных регионов. Несмотря на большое внимание к плану переселения со стороны государства и немалые потраченные средства, программа пока не дала большого результата.

Стимул

Всерьёз программу на уровне правительства Казахстана начали обсуждать в 2014 году, сразу после смены власти на Украине . Тогда переворот в Киеве привёл к референдуму в Крыму о присоединении к России и провозглашение независимых республик в Донбассе. Ключевым фактором подрыва украинской государственности был именно этнический фактор: новая украинская власть ассоциировалась в сознании людей с радикальным украинским национализмом, а оппозиция ей — с «русским миром». В Казахстане, по всей видимости, решили избежать повторения украинской истории, и решили изменить этническую карту страны. В соответствии с программой переселения, за период 2018−22 годы из южных областей в северные должно переселиться 59 тысяч семей или около 300 тысяч человек.

Для реализации задуманного правительство Казахстана решило стимулировать тех, кто переселяется и кто принимает их на новом месте, деньгами. Каждому члену семьи переселенцев положена единовременная выплата в размере 84.175 тенге (около $220), а также возмещение затрат на аренду жилья в течение 12 месяцев. Юридическим лицам, которые возьмут на работу не менее пяти приехавших с юга, положено по 1 млн 82 тысячи тенге (около $2800).

Однако сегодня программа переселения явно буксует. По данным специалистов, суммарное население северных Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей составляет 3,5 млн человек, причём русские составляют около половины населения, а казахи уступают им по численности. За прошлый год госпрограммой воспользовались всего семь тысяч человек, что не может существенно повлиять на этнический расклад. Сказывается в немалой степени и родоплеменной фактор. На юге Казахстана проживают представители преимущественно Старшего жуза, а на севере страны — Среднего жуза. За годы независимости роль принадлежности к жузу сильно возросла, а поддержка родственников во время переезда крайне значительна. Проще говоря, этнические казахи, живущие на севере, воспринимают приехавших с юга как чужаков.

Не могут решить проблему и оралманы — этнические казахи, проживающие за рубежом, но изъявившие желание вернуться на историческую родину. Сейчас в основном в Казахстан приезжают жители из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и из Узбекистана. Однако и они сталкиваются с трудностями, так как не имеют необходимой рабочей квалификации.

Проблема баланса

Мешает продвижению планов правительства и сугубо социально-экономические факторы, которые во всех государственных документах фигурируют как наиболее значимые. Официальная цель программы — сбалансировать переизбыток рабочих рук на юге и нехватку трудовых ресурсов на севере. Но практика показала, что и эту проблему нельзя решить чисто механическим перемещением людей из одного места в другое. Дело в том, что благополучие северных областей держится на современной промышленности, расположенной преимущественно в моногородах. Для выпуска высокотехнологичной продукции требуются инженеры и люди рабочих специальностей.

Однако экономика южных регионов Казахстана, откуда зовут людей, преимущественно аграрная. Местные жители хорошо умеют выращивать овощи и следить за скотом, но не обладают необходимыми знаниями для работы на заводе или фабрике. Власти Казахстана хотели бы, чтобы в северные районы приехали хорошие специалисты, но вынуждены констатировать, что реальность далека от ожиданий: с бедных южных территорий потянулось много неграмотных людей. Они либо становятся безработными, либо в лучшем случае тратят государственные субсидии на приобретение скота и продолжают заниматься низкопроизводительным сельским хозяйством.

Отъезд русских

В то же время северные территории сталкиваются с массовым отъездом людей, прежде всего русских. По данным демографов, за последние 20 лет их число в Казахстане сократилось с 4,5 до 3,5 млн человек. При этом, как отмечают специалисты, уезжают в основном высококвалифицированные кадры, просто потому что им проще устроиться на новом месте. В результате промышленные предприятия северных областей лишаются необходимых работников. Наиболее привлекательное место для иммиграции — Россия, где существует ёмкий рынок труда и действует программа переселения соотечественников.

Отъезду русских из Казахстана способствует и национальная политика властей республики. Сейчас в стране русский язык считается официальным и может использоваться для государственного документооборота. Однако в последние годы гражданам без знания казахского языка становится всё сложнее строить карьеру. Не прибавляет оптимизма и план перевести к 2025 году казахский алфавит на латиницу. По мнению социологов, русскоязычное население опасается, что после ухода Назарбаева с поста президента, к власти в Казахстане могут прийти радикальные казахские националисты.

Таким образом, сейчас с планом правительства по переселению людей из южных регионов в северные сложилась непростая ситуация. Под давлением казахских националистов в органах власти русские массово покидают страну. В результате северные области лишаются высококвалифицированных кадров, это непосредственно сказывается на экономике территорий. В то же время нацполитика государства может вызвать ответную реакцию со стороны русских. Опасаясь повторения украинских событий, в Астане решили увеличить долю казахов в северных областях. Однако приезжающие южане и оралманы не обладают необходимыми трудовыми навыками для работы на промышленных предприятиях, а потому вынуждены заводить хозяйство в сёлах. Но и там из-за родоплеменных факторов они воспринимаются чужаками.