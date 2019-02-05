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Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики

Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему уровень благосостояния в стране остается низким. Об этом он рассказал во время эфира на канале ICTV.
По словам украинского лидера, в сложившейся ситуации во многом виновата Россия.
"В один миг Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика", — отметил он.
По его словам, в России рассчитывали на то, что остановится производство, и миллионы безработных украинцев помогут сменить в стране власть. Однако, как утверждает Порошенко, украинские власти нашли выход, и в итоге товары вышли на рынок Евросоюза.
Москва также пыталась "заморозить украинцев", перестав поставлять газ, отметил политик. Однако Киев решил этот вопрос, обратившись в международный арбитраж.
В целом, добавил президент, цифры демонстрируют, что "худшее уже позади" и есть основания для оптимистического прогноза на будущее.
Ранее Порошенко, анонсируя участие в предвыборной гонке, заявил о необходимости наладить холодный мир с Россией. В Москве тогда заявили, что не воюют с Киевом, а конфликт внутри Украины спровоцирован политикой властей.
Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают увеличиваться, а зарплаты и соцвыплаты остаются на низком уровне.
В конце прошлого года Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, согласно которым сейчас за чертой бедности живет почти треть украинцев.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , ЕС , Международный валютный фонд , Канада , США
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