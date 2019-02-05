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Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики

Климкин дал совет будущему президенту Украины о развитии отношений с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал будущему президенту страны выстраивать действенную, логичную и понятную для всех политику в отношениях с Москвой.
«Первое, что необходимо (следующему президенту) — построить действенную, понятную для всех и поддерживаемую всеми логику во взаимоотношениях с Россией. Например, какие документы необходимо оставить, какие — упразднить и главное когда и почему», — заявил Климкин в интервью украинскому информагентству «ЛИГА».
Министр уверен, что Киеву следует вести комплексную политику в отношениях с Россией.
«По России нам нужна логика для всей страны на всех уровнях общества. И логика должна обществом быть поддержана, иначе она работать не будет», — сказал Климкин.
По его мнению, необходимо «внятно объяснить всей стране, что делаем, какова наша политика в отношениях с Россией». «
Нам говорят: забирайте дипломатов и консулов из России, но введите визовый режим. Нам без дипотношений будет тут в МИДе жить намного проще, но как только уберем — там вообще никакой реальной помощи нашим гражданам не будет. А они там есть… почти 3 миллиона», — заявил министр.
Он также предложил ввести «биометрический визовый режим с Россией».
В январе Климкин заявил, что нормальные отношения между Россией и Украиной невозможны, но их следует «тотально переформатировать».
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Комментарии
В мире , Украина , Павел Климкин , МИД , Москва
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