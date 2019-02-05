Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады, требуя снизить цены на газ

Правительство Украины 19 октября 2018 года приняло решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ . Новая цена составляет 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.

"Наша фракция блокирует парламентскую трибуну. Мы не будем голосовать ни за один закон. Мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет принято решение, которое мы несколько месяцев назад зарегистрировали, о снижении цен на газ, об отправке в отставку руководства "Нафтогаза", об установлении справедливой цены на газ, о возвращении порядке начисления субсидий", — заявил Ляшко, выступая в Раде во вторник.

Несмотря на то, что депутаты от Радикальной партии обступили трибуну, парламент продолжил работу, депутаты выступают с места, рассматривая законы. В данный момент в парламенте объявлен перерыв для проведения политических консультаций.

Правительство Украины 19 октября 2018 года приняло решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составляет 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.